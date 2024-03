Vettel cree que "no hay razones" para que Verstappen salga de Red Bull F1

Las últimas semanas en el equipo Red Bull estuvieron llenas de rumores, polémicas e investigaciones después de que se hiciera público el caso Christian Horner. Dos dobletes en las primeras tres citas de la temporada 2024 de Fórmula 1 calmaron un poco las cosas, aunque sigue estando presente la idea de que Max Verstappen podría dejar el conjunto de Milton Keynes si alguno de los nombres importantes se marcha, cosa que podría estar incluido a través de una cláusula en su contrato.

Por el momento, el neerlandés confirmó que su intención es completar el acuerdo que le une hasta el final de 2028 con los de las bebidas energéticas, y por ello se le preguntó a alguien que conoce muy bien lo que se cuece en la estructura austriaca. Se trata de Sebastian Vettel, quien sabe lo que es trabajar tanto con el británico que dirige el equipo desde su fundación como con Helmut Marko, el otro protagonista de todo lo que llena las conversaciones en el paddock.

A pesar de todo lo que se dice, el alemán reveló a RTL Deutschland que cree que es muy poco probable que el vigente campeón del mundo se marche de Red Bull: "En este momento hay, por supuesto, mucha agitación dentro del equipo, pero creo que desde una perspectiva deportiva no hay razones para pensar en un cambio a otra escudería".

El teutón, quien parece que se embarcará en una aventura en la resistencia después de su exitosa prueba con Porsche en Aragón, se mostró algo reservado a la hora de dar más opiniones, más allá de que piensa que Max Verstappen seguirá, y se debe a que las investigaciones de la escudería no fueron demasiado claras: "Sigo conociendo muy bien al equipo, a Christian [Horner] y al Dr. Marko, también de mi época, pero me resulta muy difícil opinar porque no sabes lo que pasó y lo que no pasó. Creo que a la gente le gustaría ver un poco más de transparencia en este sentido, pero espero que el tiempo lo aclare todo".

Además, con el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari se le hizo la inevitable pregunta de si podría ser su sustituto, y aunque confirmó las conversaciones que tiene con Toto Wolff, no se ve en Mercedes porque no tenía nada que ver con un posible fichaje. Por lo tanto, la única declaración pública que hizo fue sobre cómo le irá al que fue su rival durante tantos años: "Al igual que muchos otros, me sorprendió la duración de su contrato, pensé que continuaría durante años [en su escudería]. Sin embargo, puedo imaginarme las ganas y la voluntad de probar otra cosa".

