Vettel afirma que los ladrones de Barcelona no le robaron mucho

Al cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 le robaron su mochila cuando estaba aparcado frente al hotel tras el GP de España, y tuvo que subirse a un patinete eléctrico para perseguir a los ladrones.

El piloto de Aston Martin, Sebastian Vettel, quiso perseguirles para recuperar sus auriculares, pero acabó descubriendo que los habían dejado por el camino cuando los ladrones escaparon con el resto del contenido.

Hablando antes del Gran Premio de Mónaco de este fin de semana sobre el incidente por primera vez desde que ocurrió, el piloto alemán explicó que "estaba saliendo por la mañana del hotel y tenía mi mochila dentro del coche".

"Cuando volví a entrar [al hotel] rápidamente y volví a salir, ya no estaba".

"Después me di cuenta de que mis auriculares estaban en la mochila y pude localizar su ubicación. Entonces los encontré, pero no encontré la mochila, así que en realidad no fue una persecución".

"Obviamente estaba un poco decepcionado por perder la mochila".

"[Los auriculares] estaban dentro, pero cuando los encontré estaban en una maceta. Supongo que la persona que los robó sabía que se podían rastrear".

Se le preguntó a Vettel si tuvo alguna preocupación por su propia seguridad al intentar perseguir a los ladrones, pero dijo: "Quería mi mochila, eso era todo lo que tenía en mente".

El alemán, que había querido rastrear sus pertenencias para evitar el tedioso trabajo de tener que rellenar documentos, desveló que en general no se habían llevado nada demasiado valioso.

"No había muchos objetos de valor dentro", dijo Vettel.

"No estaba seguro en ese momento si mi pasaporte estaba ahí o no. Pero dio la casualidad de que estaba en la otra mochila, así que tuve suerte".

"Pero tenía la identificación y la tarjeta de seguro, además de la licencia de conducir, esas cosas que cuestan un tiempo en recuperar porque tienes que solicitarlas y completar los diversos formularios.

"Y no tenía muchas ganas de eso".

"Por suerte, no había dinero en la mochila. Tenía unas vendas para la rodilla [que se había quemado conduciendo su moto antes del GP de España].

"Quienquiera que haya cogido la mochila no se ha llevado gran cosa, porque lo único valioso tal vez eran los auriculares, que tuvo que dejar por el camino para que no le encontraran. ¡Pero me gustaba mucho la mochila!".

"Solo fui hasta allí para ver si podía encontrar a alguien, tal vez recuperar la mochila y luego volver a subirme al patinete, pero no había nadie en esa zona", concluyó el veterano piloto alemán.