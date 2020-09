Vettel niega frustración, a pesar de su peor arranque de temporada

El cuatro veces campeón del mundo ha tenido problemas para encontrarse cómodo con el Ferrari SF1000 en lo que va del año, y no ha podido acabar por encima del sexto puesto en seis carreras.

Su compañero de equipo, Charles Leclerc, ha subido al podio dos veces este año y tiene cerca de tres veces más puntos que Vettel: 45 frente a 16 en las primeras seis citas de la Fórmula 1 2020.

Esto supone el peor arranque de temporada de Vettel desde 2008, cuando registró solo un punto final en las primeras seis rondas, terminando 5º en Mónaco, después de que Toro Rosso comenzara el año con una versión B de su coche 2007.

Vettel dejará Ferrari al final de la temporada 2020, después de que el equipo optara por no renovar su contrato, con su futuro aún por concretar.

Pero Vettel dijo que no deseaba calificar este año cuando Motorsport.com le preguntó si sentía que 2020 había sido su temporada más difícil en la F1.

"No creo que sea justo etiquetar temporadas o carreras", dijo Vettel. “Sé que mucha gente tiende a decir que esta fue mi mejor o peor carrera o mi mejor rendimiento o el peor de mi vida. Creo que es bastante difícil hacer esa afirmación porque ha habido muchas carreras".

“Cualquiera que sea la situación, estoy seguro de que confío en las personas que me rodean y en los muchachos que trabajan en mi coche".

“Sufrí por falta de confianza, y esa confianza es una falta de agarre, por lo que no se trata solo de que te sientas incómodo conduciendo el coche, ya que hay algo concreto".

“Todavía estamos tratando de entender de dónde viene exactamente, pero al mismo tiempo tenemos que avanzar, seguir adelante y afrontarlo nuevamente”.

Cuando se le preguntó lo frustrado que se siente actualmente, Vettel respondió: “Nada frustrado. Como dije, he estado en un momento más feliz. Obviamente, me encanta pelear delante. Me encanta ganar y sentir que puedes, ya sabes, lograr grandes resultados, y aún no lo hemos logrado".

“Será difícil este año con el paquete que tenemos, pero creo que Charles ha demostrado que aún se pueden hacer buenas carreras. Si te aseguras estar en la posición correcta, también estarás en condiciones de beneficiarte de ella, y podrías conseguir un podio".

“Así es como siempre ha funcionado. Y muchas veces me he encontrado con una situación mejor. Ahora, últimamente, no tanto. En general, no es el mejor comienzo de temporada que he tenido. Pero yo no iría tan lejos como para hablar de frustración".

Vettel pudo terminar séptimo en el GP de España, después de llevar a cabo una arriesgada estrategia de una parada para remontar desde fuera de los puntos.

El resultado se produjo después de algunos tensos intercambios por radio con el equipo sobre la estrategia, pero Vettel negó que fuera necesario revisar la comunicación o la planificación de Ferrari después del incidente.