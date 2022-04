Vettel, feliz de no haber ido a Arabia Saudí: "Llueve mucho dinero"

Cargar el reproductor de audio

No son buenos tiempos para Sebastian Vettel. En primer lugar, el piloto alemán se contagió de COVID-19 y se perdió las dos primeras carreras de la temporada 2022 de Fórmula 1. "Me afectó bastante", confesó el alemán en su vuelta a los circuitos.

Después, el Gran Premio de Australia, su primera carrera del año, no fue según el plan previsto, pero los aspectos deportivos no son lo único que preocupa al tetracampeón del mundo.

Durante su ausencia de la parrilla, Vettel vio desde su casa, a través de la televisión, la explosión en la sede de Aramco en el GP de Arabia Saudí, uno de los socios de la Fórmula 1 pero también de su equipo, Aston Martin. Este hecho, que se consideró un atentado, dejó a la categoría en vilo. ¿Se reanudaría el fin de semana o se dejaría de competir? La respuesta fue la primera tras una larga reunión de los pilotos.

Tras una amenaza inicial de boicotear lo que quedaba de gran premio, llegaron al acuerdo de seguir adelante con él. Vettel, por su parte, dice que en su momento se alegró porque "yo no estaba allí". Sin embargo, no se atreve a juzgar las decisiones de sus compañeros.

"Personalmente, no puedo decir cuál habría sido mi reacción. Por un lado, [había] una voz muy clara que decía que yo no pilotaría. Por otra parte, como ya he dicho, no estaba allí", explicó el alemán.

"En algún momento, no creo que [siga siendo] justificable ir a ciertos lugares o ciertos países. Quiero decir, no vamos a ir a Rusia este año y todo el mundo entiende por qué. Arabia Saudí está en conflicto con Yemen desde 2015 y, aún así, tomamos la decisión, la F1 tomó la decisión de ir allí".

Las razones de esta elección son muy "claras", según Vettel. "Llueve mucho dinero. Creo que, para el futuro, hay que preguntarse, sobre todo después de lo que ha pasado, que es un ejemplo terrible: ¿hasta dónde hay que llegar? ¿Qué es justificable? No importa la cantidad de dinero que recibas".

La Fórmula 1 recauda, aproximadamente, unos 90 millones de euros por cada Gran Premio de Arabia Saudí que se celebra en el circuito de Yeda. Vettel cree que, ya que se obtiene un rédito, al menos se debería usar ese dinero para mejorar las cosas. "La cuestión es cuánto recibes y si lo usas para mejorar la situación".

Pero que la Fórmula 1 vaya a Arabia Saudí no es lo único que intranquiliza a Sebastian Vettel. El alemán está muy preocupado por la situación política mundial debida a la guerra de Ucrania. El alemán ya había anunciado su negativa a correr en Rusia antes de que se cancelara el gran premio.

"Estoy en estado de shock", dice el piloto de 34 años. "Ni siquiera puedo imaginar lo que está sucediendo allí. Cada vez que piensas que no puede empeorar, hay nuevas noticias aterradoras. Están muriendo personas inocentes. Están asesinando a mujeres y niños. Es terrible".

Vettel pide "hacer todo lo posible para ayudar a los afectados", y quiere mencionar algunas cosas en específico: "Mucha gente ofrece alojamiento. Muchas de cosas que se necesitan ahora son muy simples: comida, mantas, pañales, lo que necesitas para vivir. Y para conseguir estas cosas, necesitamos dinero."

La Fórmula 1 formó parte de estos esfuerzos. Antes del Gran Premio de Bahrein, los pilotos organizaron una sesión de fotos para mostrar su solidaridad con Ucrania. Y en la parrilla de salida de la primera carrera había publicidad de una recaudación de fondos de UNICEF (información en su web). La propia F1 y los equipos también hicieron donaciones.

Para los alemanes es algo más complicado, ya que dependen en gran medida de los combustibles fósiles procedentes de Rusia, pero ya hay discusiones sobre si se debería imponer un embargo a los mismos. Vettel asegura que "no estoy en condiciones de juzgarlo. Hay verdaderos expertos [en esta materia], creo que deberías confiar en esa gente", explicó en una entrevista a Sky.

A pesar de esto, el piloto, que es un votante confeso del partido verde alemán, aboga por cerrar el grifo del petróleo y del gas, aunque también es consciente de que suena más fácil de lo que es. "Por supuesto que entiendo que hay una lista de cosas a tener en cuenta si cierras el grifo de la noche a la mañana. Por otro lado, creo que el riesgo está ahí de todos modos, con el loco del otro lado".

El tetracampeón del mundo de Fórmula 1 es consciente de que el fin del suministro de combustibles fósiles desde Rusia tendría consecuencias drásticas para Alemania. Pero, como autoproclamado optimista, también ve "la posibilidad de cambiar las cosas a mejor. Y creo que hay que tener el valor de afrontar las cosas. Aunque parezca imposible en este momento".

"Creo que si las cosas se cierran de un día para otro, habrá soluciones. Y no creo que todo el mundo se congele y todo se derrumbe y que haya anarquía, sino que deberíamos tener un poco más de confianza en nosotros mismos y llegar a algo. Las soluciones ya están ahí. Tenemos que empezar a aplicarlas", concluyó Vettel.