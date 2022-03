Vettel explica su cambio en el casco pro Ucrania tras la polémica

Cargar el reproductor de audio

Sebastian Vettel fue el primer piloto que se posición tras el conflicto de Rusia y Ucrania, explicando que se negaba a viajar al país ruso para disputar el gran premio previsto para la segunda mitad del año.

El piloto de Aston Martin dio su opinión sobre la situación internacional, llegando a decir que se levantaba todos los días buscando conocer lo que ocurría y siendo muy crítico.

Después de completar los test de pretemporada en Barcelona, viajó a Bahrein para la última semana de pruebas, donde se hizo una foto junto al resto de la parrilla con camisetas y una pancarta defendiendo el fin de la guerra.

En la primera mañana sobre el asfalto de Sakhir sorprendió a todos al utilizar un diseño de casco diferente, despojándose de la bandera de Alemania que tanto le ha caracterizado desde su época en Ferrari para incluir la de Ucrania. Además, añadió una serie de banderas en la parte inferior de ese elemento de seguridad, pero en el último día de test las quitó.

El alemán explicó los motivos de ello: "Me gustaría no haber ideado el diseño porque no era necesario. Así que, es una señal fuerte para mostrar el apoyo".

"Todos nos reunimos el miércoles, ya que pensamos que podíamos aprovechar la oportunidad para mostrar que estamos unidos y adoptar una postura", dijo Vettel. "Es horrible lo que está sucediendo y sigue siendo... es como una pesadilla y parece que no nos despertamos".

"La razón por la que elegí este diseño de mi casco es porque es bastante simple y eficaz, y decidí hacerlo así", continuó el germano. "Alrededor de la parte inferior había una pequeña muestra en la que quería tener todas las banderas del mundo, pero aparentemente no controlé todas".

"Hubo algunos problemas, menores, y quité la pequeña pegatina porque algunas personas se molestaron, algo que creo que es un error... el mensaje es que obviamente el mundo entero debería estar y está unido, o eso creo, en luchar contra la guerra", afirmó el cuatro veces campeón del mundo.

"Crecimos en tiempos de paz y creo que la apreciamos mucho, así que es como una pesadilla, un shock ver las imágenes y observar lo que está pasando al escuchar las noticias", sentenció el alemán, muy comprometido con las causas sociales, como ya se pudo ver en el Gran Premio de Hungría de 2021 al utilizar una camiseta apoyando al colectivo LGBTQ+ en un país donde se castiga con severidad pertenecer a él.

Galería: así es el casco de Sebastian Vettel en apoyo a Ucrania en la temporada 2022 de F1

El casco de Sebastian Vettel, Aston Martin, contra la guerra y en apoyo a Ucrania 1 / 3 Foto de: JMD Jens Munser Designs El casco de Sebastian Vettel, Aston Martin, contra la guerra y en apoyo a Ucrania 2 / 3 Foto de: JMD Jens Munser Designs El casco de Sebastian Vettel, Aston Martin, contra la guerra y en apoyo a Ucrania 3 / 3 Foto de: JMD Jens Munser Designs