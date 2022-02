Vettel dice que en la F1 2022 los dos primeros serán los mismos

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 estrena reglamento esta temporada, y los jefes de la categoría esperan que las nuevas reglas igualen las cosas y más equipos puedan luchar por las primeras posiciones. Sin embargo, hay quien tiene el temor de que las escuderías más grandes sigan dominando pese a todo, y que finalmente la parrilla no cambie demasiado.

En esa línea opinó este jueves Vettel en la presentación del Aston Martin AMR22 en las instalaciones de Gaydon.

(Pulsa sobre la foto o en el enlace para ver todas las fotos del nuevo coche)

Tras un 2020 en el que Racing Point, con un coche basado en el Mercedes del año anterior, brilló en la zona media de la parrilla, la temporada 2021, la primera bajo el nombre de Aston Martin, solo tuvo algún destello de lucidez precisamente con el tetracampeón, que logró dos podios en pista antes de que le descalificaran de Hungría y dejaran su cuenta en solo uno.

Sebastian Vettel dijo que los factores que frenaron al equipo el año pasado no tendrán tanta importancia esta temporada, y en especial se refirió a que la decisión del equipo de Silverstone de no actualizar su monoplaza durante gran parte de 2021 les impidió mostrar progreso.

"En este momento, todos esperan estar al frente", dijo Vettel, antes de asumir que probablemente Lewis Hamilton y Max Verstappen, o al menos Mercedes y Red Bull, ocuparán las primeras plazas. "Si miras el podio, será igual este año, así que solo hay espacio para uno".

"Pero nosotros esperamos estar en mucha mejor forma que el año pasado. Tenemos la capacidad este año de desarrollar el coche, algo que no hicimos el campeonato pasado durante probablemente más de las tres cuartas partes de la temporada. Entonces será muy diferente".

"Obviamente, el año pasado sabíamos desde el principio que iba a ser una temporada larga y difícil. Así que esperamos una mejor ahora".

También te gustará: Todos los coches de Aston Martin en la historia de la Fórmula 1

Aston Martin está atravesando una enorme transformación bajo el mando de su propietario Lawrence Stroll, y también ha tenido una reorganización de sus cargos durante el invierno.

El ex director del equipo, Otmar Szafnauer, dejó la escudería y Mike Krack ocupará su lugar. Aunque Vettel aseguró que recibió con tristeza la marcha de Szafnauer, también se mostró deseoso por empezar a trabajar con Krack.

"Siempre me ha gustado Otmar y me llevo bien con él, y creo que es difícil no llevarse bien con él. Sin duda tuvo un papel muy central en el equipo. Muchos chicos le conocían porque había estado ahí durante mucho tiempo y está claro que es un gran cambio".

"Pero hay que mirar hacia adelante. Creo que Mike es genial y tengo muchas ganas de volver a trabajar con él".

"Está muy bien valorado por todos los que han compartido equipo con él. Así que vamos a ver la respuesta real, porque han pasado algunos años. Pero creo que es un gran, gran tipo y tiene un gran espíritu. Así que espero que aporte mucho al equipo", explicó Vettel en referencia al pasado de Krack en F1 con BMW, equipo que dio la primera oportunidad al propio piloto.

Vuelve a verlo Así fue la presentación del coche de Aston Martin para la F1 2022