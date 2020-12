Vettel: "Estoy deseando ver la bandera a cuadros en Abu Dhabi"

El último fin de semana de Sebastian Vettel en Ferrari no empezó de manera brillante, ya que el cuatro veces campeón del mundo no pasó del 14º puesto en los libres del viernes. Pero este sábado, la situación no mejoró en exceso.

El alemán apenas mejoró 24 milésimas su tiempo de la Q1 en la segunda ronda de la clasificación del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 2020 y se quedó fuera de la Q3 por 14ª vez en este 2020, en la 13ª posición. Mal lugar de salida para su despedida de Ferrari, con quienes ha sumado 14 victorias y 55 podios.

"He mejorado respecto al anterior intento, pero menos de lo que esperábamos. Estoy bastante contento, pero cuando he intentado ir un poco más rápido, no lo he logrado. No parece una mala vuelta, pero... La carrera se prevé dolorosa, pero será la última", apuntó Vettel en Yas Marina.

"Será una carrera especial para los mecánicos, para mis ingenieros, porque estoy muy unido a ellos. Será la última para todos nosotros".

Vettel dejó claro que está deseando acabar su temporada 2020, quizás la peor de su carrera deportiva desde que debutara en EE UU 2007 con BMW Sauber.

"Estoy deseando ver la bandera a cuadros mañana. La temporada ha sido muy mala, así que estoy muy feliz de que ya vaya a terminar", añadió.

"No es agradable empezar tan atrás, por supuesto. Pero hemos salido así muchas veces este año. Solo intento hacerlo lo mejor posible. Mañana será un día muy emotivo, sobre todo con los mecánicos. En cuanto al resultado, no va a ser algo a destacar".

Lo más decepcionante desde su punto de vista es que su temporada de despedida "no refleja bien el tiempo que pasé con este equipo", dice el alemán. "Pero siempre vives en el presente, así que es difícil mirar hacia atrás".

"En igual medida, estoy feliz y aliviado de que haya terminado", concluyó el tetracampeón del mundo.

Vettel podrá elegir juego de neumáticos con el que comenzar la carrera, mientras que su compañero, Charles Leclerc, partirá con los medios (amarillos), desde la 12ª posición, tras las tres posiciones de sanción por su accidente con Pérez en Sakhir.