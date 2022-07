Vettel, a declarar por su comportamiento en la reunión de pilotos

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Aston Martin tuvo que ir a declarar frente a los comisarios a las 18:00 del sábado, hora local en el Red Bull Ring por un incidente ocurrido durante la reunión de pilotos que tuvo lugar en el circuito después de la clasificación del viernes por la noche.

Todavía no están claros los detalles de su audiencia con los comisarios, ya que el boletín de la FIA dice: "Presunta infracción del artículo 12.2.1 f) del Código Deportivo Internacional y del artículo 20.1 del Reglamento Deportivo de la FIA Fórmula 1 - Comportamiento en la Reunión de Pilotos a las 19:30".

El artículo 12.2.1 se refiere a una "infracción del Código, de los reglamentos de la FIA, en su caso, de las normas nacionales, o de cualquier Reglamento Suplementario" y podría dar lugar a una sanción para Vettel.

Además de lo sucedido con el alemán, cuatro pilotos también han sido citados por una posible infracción del reglamento en relación a sus mensajes durante la vuelta de formación extra.

Mick Schumacher, Daniel Ricciardo, George Russell y Esteban Ocon se reunirán esta tarde de Austria con los comisarios por una "presunta infracción del artículo 33.1 del Reglamento Deportivo de la FIA de la Fórmula 1 - Mensajes a los pilotos durante la segunda vuelta de formación a las 16:33".

El piloto de Mercedes y director de la GPDA, George Russell, habló de la necesidad de una mayor consistencia por parte de los comisarios cuando se le preguntó por la llamada de la FIA a Vettel tras la carrera al sprint, diciendo que "han ocurrido muchas decisiones o maniobras al límite esta temporada".

"No queremos repartir sanciones a diestro y siniestro, pero tiene que haber una consistencia en alguna parte", dijo el inglés. "Tenemos que buscar la raíz de los problemas, y con esas infracciones de los límites de pista, el contratiempo es el circuito".

"No vamos a resolverlo hasta que no cambien las pistas, y en la curva 4 de Austria eso no te va a pasar, como si lo comparas con la primera de aquí o con la de Silverstone de la semana pasada", explicó.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre si los pilotos se sentían escuchados, Russell respondió: "Sí, pero no pueden cambiar las reglas tras una semana cuando alguien dice algo diferente".

"Tienen que mantenerse firmes, pero es necesario que se aplique de forma coherente, que sea claro para todos nosotros. Las sanciones tienen que ser más consistentes, y eso solo se conseguirá si hay coherencia por parte de las personas que vigilan el reglamento", sentenció el piloto de Mercedes.