Vettel se niega a correr el GP de Rusia después de la invasión a Ucrania

La actualidad se ha visto salpicada por la polémica entre Rusia y Ucrania, un conflicto que se viene arrastrando desde el año 2014. En dicha fecha, los rusos tomaron el control de Crimea, una península de este de Europa, en la costa del mar Negro, y apoyaron las fuerzas separatistas.

Tiempo después, parece que Rusia ha declarado la guerra al país vecino, lo que conlleva grandes repercusiones internacionales, y afecta directamente a los eventos deportivos, como la propia Fórmula 1.

El Gran Circo visita la nación más grande en territorio del mundo desde 2014, con una carrera en Sochi, incluso Vladimir Putin, presidente del país, acudió para el estreno del trazado, aunque apareció cuando ya había arrancado la prueba.

La Fórmula 1 nunca había dejado de ir a Rusia desde su llegada al calendario, pero este 2022 puede ser diferente por el conflicto que hay abierto. Sea como fuere, algunos pilotos como Sebastian Vettel ya han expresado su opinión sobre correr allí, y ha sido tajante sobre el tema.

El alemán es uno de los directores de la GPDA (Asociación de Pilotos), y es uno de los miembros de la parrilla más activos en lo que respecta al ámbito social y los derechos humanos, como se vio en Hungría con su reivindicación con el colectivo LGTBIQ+.

A pesar de que Vettel no dispone de la autoridad necesaria como para expresar una opinión como conjunto, habló sobre su decisión, y expresó que no correría en Rusia.

"Me he despertado otra vez después de ver las noticias de la mañana impactado. Creo que es terrible ver lo que está pasando, y si miras al calendario, hay una carrera programada en Rusia", afirmó el piloto de Aston Martin.

"Para mí, mi decisión propia, es que no se debería correr en ese país", dijo Vettel con contundencia. "Lo siento por la gente, por los inocentes que están perdiendo la vida y que son asesinados por razones estúpidas bajo un liderazgo extraño y loco".

"Estoy seguro de que es algo que hablaremos en la GPDA, pero como he dicho, no nos hemos reunido este año". El alemán añadió que "su decisión estaba tomada" y que no visitará Rusia para competir.

Fernando Alonso también dejó entrever sus intenciones, ya que indicó que "haría lo mejor", mientras que Charles Leclerc sostuvo que la Fórmula 1 "tomará una elección cuando tenga más información que la que tienen ellos".

Max Verstappen, por su parte, también habló sobre el tema: "Cuando un país está en guerra, lo mejor no es correr allí".

La F1 no es la una categoría que puede sufrir por el conflicto, ya que la UEFA tiene entre sus planes cancelar la final de la Champions League de junio para trasladarla a otra sede que no sea San Petersburgo, ciudad rusa que en un principio iba a albergar uno de los partidos más importantes del mundo del fútbol.