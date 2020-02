Vettel señala la debilidad de Ferrari frente a sus rivales

Vettel completó su última jornada con el Ferrari 2020 antes del GP de Australia el jueves, sumando 144 vueltas y marcando el mejor registro del día. Pero el tiempo del alemán aún está a un segundo de la mejor vuelta de esta pretemporada, marcada por Valtteri Bottas y su Mercedes en la primera semana.

Ferrari ha dejado claro estos días que tienen pocas opciones al comienzo de la temporada, asegurando que están un paso detrás de Mercedes y Red Bull. El equipo se concentró en mejorar la habilidad en curva de su nuevo coche –algo en lo que sufrieron el año pasado–, pero su velocidad punta se ha visto comprometida.

A la pregunta de Motorsport.com de si está preocupado por el rendimiento, Vettel explicó que, aunque el coche mejoró en ese aspecto, ahora va a contrapié en recta.

"Podemos sentir que el coche es mejor, sobre todo se nota en el sector 3. También sabemos que eso viene con un coste. Todavía tenemos trabajo que hacer porque somos más lentos de lo que querríamos en recta. Es un coche un poco resistente al avance", comentó.

"Somos conscientes de eso, pero el objetivo era poner más carga aerodinámica, lo cual creo que logramos. El sector 3 va mejor, pero de camino a a curva 1 no vamos tan bien como el año pasado. Ciertamente, en las curvas es donde notas la diferencia y donde hemos mejorado, pero parece que los demás son incluso más rápidos. Hay mucho trabajo por hacer".

Vettel dijo que la decisión de favorecer una mayor carga aerodinámica en el coche es mejorar el rendimiento en carrera. El equipo logró nueve pole position el año pasado, pero solo ganó tres carreras.

"Trabajamos muy duro durante el invierno y creo que nuestro coche está un paso por delante. Actualmente, esto llega con algo más de resistencia al avance [drag]. Pero estamos apretando lo máximo que podemos para quitárnoslo y hacerlo más eficiente. Pero también creemos que el día de la carrera esto nos da una ventaja por la configuración que tenemos ahora, así que veremos", añadió.

"Creo que será clave, obviamente, desarrollar el coche, sobre todo porque parece que no somos los más rápidos ahora mismo".

Mercedes sugirió la semana pasada que Ferrari había estado rodando deliberadamente con el motor a bajo rendimiento –algo que el equipo italiano negó– para ocultar su ritmo real.

Aunque Vettel aceptó que es "complicado comparar" a los equipos de arriba dada la variedad de sus programas de pruebas, aseguró que el rendimiento de Ferrari no sorprenderá al paddock.

"Creo que si miras a los equipos grandes, nadie está tratando de hacer algo sorprendente. Creo que la mayor parte del trabajo se está haciendo a punta cerrada y no lo veis. Tengo curiosidad por ver dónde estaremos en Australia. Pero está claro que no hemos dado una gran imagen estos días. No estoy preocupado, y si es así, así será, pero lo sabremos en dos semanas".

Más novedades técnicas de la F1 2020

