Vettel dará "todo" para desarrollar el Aston Martin F1 de 2023

Sebastian Vettel sigue dando "todo" lo que tiene para ayudar a Aston Martin a desarrollar su monoplaza de la temporada 2023, a pesar de que solo le quedan dos grandes premios para retirarse de la categoría. En caso de que participe en Interlagos y Abu Dhabi, detendrá su contador en 300 carreras, una cifra más que respetable, y desde que anunció su adiós del campeonato en Hungría, la afición ha mostrado el cariño que le tiene al alemán.

Como sustituto tendrá a Fernando Alonso, que deja Alpine por la escudería de Silverstone para ser compañero de Lance Stroll, y aunque el equipo no ha estado en la parte alta de la tabla, se espera mucho en la próxima campaña. La actualización del AMR22 en el mes de mayo ayudó a pasar de la novena plaza a la sexta en el mundial de constructores, y buena parte de la culpa la tiene Sebastian Vettel, que ha sumado valiosos puntos.

Cuando Motorsport.com preguntó hasta qué punto seguía ayudando a Aston Martin a aplicar lo que aprendía en la pista para el desarrollo del coche, que adolece de falta de carga aerodinámica, el germano dijo que estaba dando "todo" lo que tenía.

"No tengo ninguna razón para detener nada", indicó. "No voy a cambiar, no voy a ir a ninguna parte, así que digo lo que pienso. Nada ha cambiado en comparación, por ejemplo, con el año pasado".

Los pilotos que dejan sus equipos suelen quedarse fuera del plan de actualizaciones del monoplaza por motivos obvios, no llevar esa información a los rivales. Aunque Vettel, que reveló en el Gran Premio de Estados Unidos que no estaba muy involucrado directamente con los ingenieros sobre el diseño de 2023, aclaró que la escudería conoce "las debilidades de este año y está tratando de arreglarlas".

Eso significa que "puede responder que sí y que no" cuando se trata de abordar los problemas del AMR22 de cara a la siguiente campaña, y a pesar de la falta de carga aerodinámica y los problemas en la gestión de los neumáticos, las mejoras carreras del alemán llegaron en la parte final de 2022.

En México se le preguntó si esas actuaciones le hacían considerar un regreso tras anunciar su retirada, pero es algo en lo que no quiso caer: "He pensado mucho esa decisión, y desde muchos ángulos. Me parece un poco triste que ahora tendamos a cambiar tanto [respecto al análisis del estado de forma de los pilotos]".

"Veo las ventajas de que las emociones suban o bajen el lugar de ser constantes, pero creo que el juicio general se hace demasiado rápido", dijo el germano de Aston Martin. "Creamos unas expectativas muy rápido, no quiero decir decepción por mi situación ahora, con las últimas carreras contra las de la mitad del año, así que es algo más general".

"Disfruté de las últimas pruebas, más de lo que hice en la mitad del año, pero no tiene impacto en mi decisión, y en todo caso, es un gran recordatorio de por qué amo tanto este deporte, de por qué amo las carreras", explicó Sebastian Vettel.

"He tenido grandes citas, y las he disfrutado mucho, pero también he tenido algunas que no lo he hecho tanto y estaba deseando después de cinco vueltas ver la bandera a cuadros", dijo. "Así que todavía tienes que encontrar la motivación y aguantar, pero me gustaría que no se cambiara tan rápido de opinión sobre los pilotos".

