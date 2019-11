Vettel critica el trofeo y al invitado especial del podio de México

La ceremonia del Gran Premio de México tiene lugar en la sección del estadio conocido como Foro Sol, y este año tuvo como innovación un ascensor para subir al podio el coche del ganador. Así, Lewis Hamilton apareció en el centro del escenario junto a su Mercedes, mientras que Sebastian Vettel y Valtteri Bottas esperaban en sus respectivos escalones.

A lo largo de la semana, el GP de México ha presentado vibrantes representaciones de la cultura local en el paddock, mientras que en la ceremonia de premios se unió el personaje de Mario Achi, encargado de animar el evento, y que trató de tomarse un selfie con los tres integrantes del podio, momento en que fue apartado por Vettel.

"Creo que fue genial", dijo Vettel sobre la ceremonia. "No me gustó el tipo del selfie cuando intentó entrar en la foto, así que lo alejé. De todos modos, no me gustan los selfies. El podio ha estado bien, subir el coche también fue genial. Es una forma muy bonita de hacerlo para involucrar a todo el estadio y al público".

"Me gustó la mayor parte, excepto el tipo del selfie y los trofeos. Es una lástima. Tienes una gran carrera y ellos ponen mucho esfuerzo en ella y luego recibes estos trofeos de mierda que son aburridos".

Vettel ha criticado anteriormente los trofeos basados en patrocinadores y anhela volver a los trofeos específicos de cada cita, en lugar de los que son demasiado corporativos.

Este año, México realizó un cambio en su trofeo que anteriormente era fabricado por una joyería.

“Para el futuro podríamos tener algo bonito, tradicional mexicano, porque es una pena", dijo Vettel. "¡Hay Heineken escrito en todas partes! No necesitas tener la maldita estrella en el trofeo también. Hay que conseguir algo bonito, como el que tenían cuando la F1 corría aquí antes”.

Sobre el uso del coche ganador como parte de la fiesta del podio, Vettel añadió: "No cabe en todas partes. Aquí sí tiene sentido".

Las mejores fotos del GP de México 2019

Galería Lista Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 realiza un donut 1 / 45 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 y el segundo lugar Sebastian Vettel, Ferrari celebra con el champán 2 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 realiza un donut 3 / 45 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebra 4 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, en la primera vuelta 5 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 6 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 7 / 45 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fans mientras pasa Sergio Pérez, Racing Point 8 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, lanza el sombrero de Mario Achi, promotor mexicano de GP, al público desde el podio 9 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Dj Tiesto 10 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 y el ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebran en Parc Ferme 11 / 45 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Robert Kubica, Williams FW42, George Russell, Williams Racing FW42 12 / 45 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 13 / 45 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 14 / 45 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, segundo lugar Sebastian Vettel, Ferrari, Race y el segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 15 / 45 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 16 / 45 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 17 / 45 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 pit stop 18 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Alex Albon, Red Bull RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Lando Norris, McLaren MCL34, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 19 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP19 pit stop 20 / 45 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP19 21 / 45 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso STR14, Sergio Perez, Racing Point RP19 22 / 45 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38, Lance Stroll, Racing Point RP19, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, George Russell, Williams Racing FW42, Robert Kubica, Williams FW42, and Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 23 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34,Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14, Pierre Gasly, Toro Rosso STR14, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 24 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fans 25 / 45 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 26 / 45 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 pit stop 27 / 45 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 28 / 45 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19 29 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Alex Albon, Red Bull RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 30 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Lando Norris, McLaren MCL34, y Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 31 / 45 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Lando Norris, McLaren MCL34, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 32 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 pit stop 33 / 45 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 y Lando Norris, McLaren MCL34 al inicio 34 / 45 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 35 / 45 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, se dirige a los boxes con un pinchazo, por delante de Sergio Pérez, Racing Point RP19, y Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 36 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 y Alex Albon, Red Bull RB15 37 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90, Sebastian Vettel, Ferrari SF90 and Alexander Albon, Red Bull RB15 al inicio 38 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, saluda a sus fans en casa en el desfile de pilotos 39 / 45 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Un grupo de Marshals en el desfile de pilotos 40 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Lando Norris, McLaren MCL34 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 41 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 y Sebastian Vettel, Ferrari SF90 al incio 42 / 45 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images DJ Tiesto se reúne con Max Verstappen, Red Bull Racing, en la zona de fans de Heineken 43 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, saluda a los aficionados 44 / 45 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 45 / 45 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sábado

Galería Lista Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 se sube al coche médico después de un accidente en la sesión de clasificación 1 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 71 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Choque de Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 3 / 71 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Choque de Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 4 / 71 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Tercero Sebastian Vettel, Ferrari, ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing y segundo Charles Leclerc, Ferrari en Parc Ferme 5 / 71 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Alexander Albon, Red Bull RB15 6 / 71 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 7 / 71 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Fans 8 / 71 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 9 / 71 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Un fan vestido como Spiderman con un mensaje a Charles Leclerc, Ferrari 10 / 71 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 11 / 71 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 y Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 12 / 71 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 13 / 71 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 14 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams Racing FW42 15 / 71 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Esteban Gutiérrez, Mercedes AMG F1 16 / 71 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 17 / 71 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19 18 / 71 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 19 / 71 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 20 / 71 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 21 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point 22 / 71 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 23 / 71 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images George Russell, Williams Racing FW42 24 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 25 / 71 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 26 / 71 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 27 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 28 / 71 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 29 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19 30 / 71 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 31 / 71 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 32 / 71 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 33 / 71 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team 34 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El equipo Ferrari en la pared del pit 35 / 71 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 36 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 37 / 71 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 38 / 71 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 39 / 71 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 40 / 71 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team 41 / 71 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Renault F1 Team R.S.19, brake 42 / 71 Foto de: Giorgio Piola Los mecánicos de Mercedes intentan secar el asfalto fuera de su garaje 43 / 71 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images El coche de Alex Albon, Red Bull RB15, visto en el reflejo de una visera de los bomberos 44 / 71 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 45 / 71 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 46 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull RB15 47 / 71 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 48 / 71 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images El volante del coche de Alex Albon, Red Bull RB15 49 / 71 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 50 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 51 / 71 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 52 / 71 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 53 / 71 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 54 / 71 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 55 / 71 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 56 / 71 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images George Russell, Williams Racing FW42 57 / 71 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 58 / 71 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 59 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 60 / 71 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP19 61 / 71 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 62 / 71 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 63 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 64 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los técnicos de Pirelli trabajan en algunos neumáticos 65 / 71 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 66 / 71 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 67 / 71 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 68 / 71 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19 69 / 71 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19 70 / 71 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19 71 / 71 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

Viernes

Galería Lista Sergio Pérez, Racing Point RP19, Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 1 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP19, Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 2 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90, sobre el pasto 3 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 4 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Mercedes F1 AMG W10, detalle del freno 5 / 73 Foto de: Giorgio Piola Mercedes F1 AMG W10, detalle del freno 6 / 73 Foto de: Giorgio Piola George Russell, Williams Racing FW42 7 / 73 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 8 / 73 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 9 / 73 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 10 / 73 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 11 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 12 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90, en la escapatoria 13 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90, en la escapatoria 14 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90, en la escapatoria 15 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 16 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 17 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90, en la escapatoria 18 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP19 19 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 20 / 73 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 21 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 22 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW42 23 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19 24 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 25 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 26 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 27 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 28 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull RB15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 29 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull RB15 30 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 31 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 32 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 33 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images McLaren MCL34 34 / 73 Foto de: Giorgio Piola Andreas Seidl, Director, McLaren, Toto Wolff, Director Ejecutivo (Negocios), Mercedes AMG, Christian Horner, Director de Equipo, Red Bull Racing y Otmar Szafnauer, Director de Equipo y CEO, Racing Point en la Conferencia de Prensa 35 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP19 36 / 73 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP19 37 / 73 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 38 / 73 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW42 39 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 40 / 73 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Michael Masi, Director de Carrera de la FIA, ayuda con la instalación de la señalización de zona DRS 41 / 73 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Masi, Director de Carrera de la FIA, ayuda con la instalación de la señalización de zona DRS 42 / 73 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 43 / 73 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 44 / 73 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 45 / 73 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 46 / 73 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 47 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 48 / 73 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull RB15 49 / 73 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 sobre el pasto 50 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Mercedes AMG F1 W10 , detalle de freno 51 / 73 Foto de: Giorgio Piola Ferrari SF90, detalle de freno 52 / 73 Foto de: Giorgio Piola Nicholas Latifi, Williams FW42 53 / 73 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 54 / 73 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 55 / 73 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 56 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams Racing 57 / 73 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 58 / 73 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 con sensores 59 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, Lance Stroll, Racing Point RP19, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 60 / 73 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 61 / 73 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 62 / 73 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 63 / 73 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing con parafina 64 / 73 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW42 65 / 73 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams Racing FW42, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 66 / 73 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes F1 AMG W10 parte trasera 67 / 73 Foto de: Giorgio Piola Casco de Lando Norris, McLaren 68 / 73 Foto de: JMD Jens Munser Designs Detalle del Ferrari SF90 69 / 73 Foto de: Giorgio Piola Detalle del McLaren MCL34 70 / 73 Foto de: Giorgio Piola George Russell, Williams Racing 71 / 73 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, George Russell, Williams Racing FW42 72 / 73 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 73 / 73 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

