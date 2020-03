"Hay algo de suerte en todo esto. Todo el mundo sabe lo rápido que está evolucionando y solo el tiempo dirá. Creo que el tiempo dirá si es correcto o no estar aquí. Por ahora, estoy cómodo. No estoy preocupado".

"Creo que la GPDA [Asociación de Pilotos de Grandes Premios, por sus siglas en inglés] confía mucho en la FIA, los gobiernos de cada país y la F1 para tomar la decisión final o las decisiones importantes. Está preocupada con la situación, pero somos pilotos y no entendemos exactamente todo lo que está pasando, si es seguro o no correr en Australia, en Vietnam o donde sea. No somos médicos, ni gobernantes, necesitamos confiar en lo que nos dicen".

En su Instagram, comentó: "A estas alturas ya todos sabemos más o menos del coronavirus. Yo no tengo ni idea. Y por eso, solo puedo seguir las recomendaciones de los profesionales. Os animo a todos a hacerlo, por favor. Tenemos ejemplos de otros países que nos enseñan qué hacer y qué no. Gracias a todos los médicos, enfermeros y hospitales en estos momentos. Sois un orgullo".

"Es realmente positivo estar aquí y correr, muy probablemente. No he escuchado otra cosa. No soy un experto en la situación mundial, pero tenemos gente monitorizando todo en el equipo y obviamente la seguridad de todos los que participamos en estos eventos es muy importante. Si se toman otras decisiones este fin de semana o en otros, estoy seguro de que todo será por una buena razón. Yo estoy listo para correr, estamos aquí para competir y, si nos dejan, estaré contento".

"No estoy preocupado... estamos aquí para correr. Lo único que tenemos que hacer es ser un poco más cuidadosos con todo, con la higiene y demás. Y no hacer nada estúpido ni abrazar a demasiada gente. Al final, no es tan diferente. Solo tienes que ser un poco más cuidadoso, que es lo que estamos haciendo. Más allá de eso, creo que estamos aquí porque aún creemos que es posible correr y hacer todo con normalidad".

"No pienso mucho en si la temporada se va a recortar o no. Obviamente, espero que todo siga adelante. Depende de lo que la gente y los gobiernos decidan. Solo tenemos que esperar. Yo no decido ni soy el responsable de tomar las decisiones. El tiempo dirá".

"No es bueno todo lo que está pasando ahora, pero tienes que intentar seguir las recomendaciones. No soy médico, así que no sé cómo gestionarlo y demás, pero sigo lo que la gente me dice. Confío en los organizadores y el equipo, seguro que toman las decisiones correctas. ¿Cómo puedes pararlo? Siempre es complicado. La interacción con los aficionados está siendo mucho menor. Espero que lo entiendan. Es lo mejor para ellos también".

"No es algo que nos concierna, es como es. No sé si es lo correcto estar aquí. Probablemente, no. Pero no es nuestra decisión. Creo que si los equipos fueran los responsables, probablemente no estaríamos aquí. Trato de minimizar el riesgo para todos, no solo por nosotros, también por los fans. Escuché que alguna gente del paddock se ha puesto mala. Veremos cómo evoluciona todo".

"Solo hago lo que me recomiendan, como todos: me lavo las manos y me las desinfecto y todo lo demás, como mantener el contacto al mínimo. Tenemos que esperar y ver. No sé mucho sobre ello, lo dejo en manos de los expertos. Es una pena para los fans que no puedas interactuar con ellos. Todos somos humanos y ser piloto de F1 no hace que seas invencible. Así que tal vez más adelante las cosas cambien. Todos interaccionamos mucho en los deportes".

"A mí me gustaría correr. Respeto la decisión de que estemos aquí. Creo que todos estaremos contentos si cambiamos de tema. No soy un experto en coronavirus y acepto las recomendaciones de la FIA y Williams. Confío en que tomarán la mejor decisión para la carrera. Si el fútbol considera necesario cancelar partidos, OK; si la F1 decide seguir adelante, también está bien".