Cargar el reproductor de audio

Sebastian Vettel ha puesto fin a su carrera deportiva en la Fórmula 1 después de la temporada 2022, tras haber competido para diferentes equipos como BMW, Toro Rosso (con quien logró su primera victoria en la categoría), Red Bull, Ferrari y finalmente Aston Martin.

Su mejor época fue sin duda junto al equipo de las bebidas energéticas, ya que con ellos ganó cuatro campeonatos entre 2010 y 2013, antes de mudarse a Ferrari, que siempre había sido uno de sus sueños. En el equipo de Maranello hubo años como 2017 y 2018 donde consiguió victorias e incluso se metió en la lucha por el título, mientras que otros fueron más decepcionantes.

Durante su etapa en el equipo italiano, su nombre estuvo relacionado con Mercedes en varias ocasiones, algo que los protagonistas se negaron a comentar en su momento, pero ahora, ya retirado, Vettel reconoce que hubo conversaciones pero no quería abandonar Ferrari.

En el podcast oficial de la Fórmula 1 llamado Beyond The Grid, el veterano alemán dijo que había hablado con Niki Lauda sobre un posible movimiento a Mercedes como compañero de equipo de Lewis Hamilton mientras estaba en Ferrari, pero que esas conversaciones no llegaron muy lejos.

"Tuve la oportunidad de hablar de eso con Niki Lauda en mi época en Ferrari", dijo Vettel.

"Obviamente no era algo que les interesara mucho. Después de todo, Lewis era el número uno en Mercedes y no estoy seguro de que quisieran tenernos a los dos juntos en el equipo".

"Yo tampoco quería irme, especialmente porque estaba comprometido con Ferrari".

"No es fácil ser compañero de equipo de Lewis, pero es verdad que me hubiera encantado estar en el mismo coche que él, pero en ese momento estaba intentando ganar el campeonato con Ferrari y no quería cambiar de escudería. Al final, no ocurrió nada", explicó Vettel.

Hablando sobre su relación con Lewis Hamilton, el hasta esta temporada piloto de Aston Martin dijo que el polémico incidente de Bakú en 2017 fue el punto de inflexión entre ambos.

"Lewis y yo nos llevamos bien últimamente", aseguró Vettel.

"El punto de inflexión en nuestra relación fue la carrera de Bakú de 2017. Allí tuvimos un incidente que ahora podemos calificar de 'malentendido'".

"Yo pensé que Lewis me estaba haciendo un brake test (prueba de frenado). Fue un momento en los que las cosas no iban como yo quería... Estaba frustrado y no podía controlar mis emociones. Ese incidente podría habernos distanciado, pero hizo lo contrario, nos unió más".

"Poco después yo admití públicamente que había actuado de forma antideportiva, tras eso los dos hablamos en privado y desde entonces estamos más unidos que nunca", concluyó el alemán, que junto a Hamilton han sido los pilotos más activos de la parrilla en mandar mensajes de apoyo a todas las causas más desfavorecidas del mundo en general en los últimos años.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!