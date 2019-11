Vettel: "Los comentarios de Verstappen fueron inmaduros"

Los rivales de Ferrari sospechaban que los de Maranello estaban haciendo algo ilegal con su motor y, en Estados Unidos, Red Bull presentó una solicitud de aclaración a la FIA sobre un concepto que podrían usar los italianos.

La FIA dijo que ese concepto es ilegal y eso coincidió con un paso atrás de los del Cavallino, lo que llevó a Verstappen a decir que se debía a que habían tenido que dejar de "hacer trampas". Sin embargo, Ferrari recuerda que Leclerc tuvo que llevar un motor viejo tras romperse el suyo el sábado, y que Vettel tuvo un problema que impidió ver el ritmo real de los coches rojos.

Hamilton también dijo que Ferrari perdió potencia tras la directiva de la FIA, y Honda echó más leña al fuego. Mattia Binotto reaccionó a los comentarios de otros equipos explicando a qué se debió su pérdida de rendimiento, y sus pilotos también salen en defensa de la Scuderia.

Si en Austin Leclerc dijo que los comentarios de Verstappen debían ser una broma, este jueves ha sido Vettel el que ha respondido al holandés.

"No hay mucho que decir. Creo que los comentarios fueron muy inmaduros", contestó el tetracampeón. "Tenemos que dar la mejor respuesta este fin de semana en la pista. Austin no fue un buen fin de semana para nosotros, especialmente el domingo. Mi carrera estuvo prácticamente acabada desde el inicio y en general el ritmo en carrera no fue tan bueno como se esperaba, pero siempre tenemos peor ritmo los domingos que los sábados".

Cuando le insistieron en una respuesta contundente, dijo: "Bueno, creo que es una buena prueba de nuestro ritmo que mucha gente tiene algo que decir. Creo que la gran diferencia con el pasado es que ahora se está escuchando a mucha gente a la que quizás antes se les ignoraba. Así que no hay mucho que decir, todos son libres de decir lo que quieran, y si eso es lo que él piensa, vale, pero obviamente tenemos una opinión diferente".

Las acusaciones de Verstappen fueron muy graves. Directamente llamó tramposos a Ferrari, sin rodeos, y los medios buscaron una mayor confrontación con Vettel. Pero no llegó: "Como dije, todos son libres de decir lo que quieran. No creo que nadie en el equipo lo haya tomado como algo personal. Creo que no es profesional, ni maduro, pero noto que estáis muy interesados en que le responda y no tengo mucho interés en eso".

"Mi filosofía es vive y deja vivir, así que si eso es lo que él piensa, eso es lo que piensa, ya está. Si la semana que viene piensa algo diferente, ok, no nos importará demasiado", concluyó.

Galería Lista Ganador del GP de Brasil 1973: Emerson Fittipaldi, Lotus 72D 1 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1974: Emerson Fittipaldi, McLaren M23 2 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1975: Carlos Pace, Brabham BT44B Ford 3 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1976: Niki Lauda, Ferrari, 4 / 46 Foto de: LAT Images Le acompañaron en el podio (en la foto) Patrick Depaille, de, Tyrrell 007 y Tom Pryce, de Shadow. Ganador del GP de Brasil 1977: Carlos Reutemann, Ferrari 5 / 46 Foto de: LAT Images En el podio le acompañaron James Hunt, de McLaren y Niki Lauda, de Ferrari. Ganador del GP de Brasil 1978: Carlos Reutemann, Ferrari 312T2 6 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1979: Jacques Laffite, Ligier 7 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1980: René Arnoux, Renault 8 / 46 Foto de: Sutton Motorsport Images Subieron también al podio Elio de Angelis con el Lotus y Alan Jones, de Williams. Ganador del GP de Brasil 1981: Carlos Reutemann, Williams FW07C 9 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1982: Alain Prost* 10 / 46 Foto de: LAT Images *La foto tiene su historia. Sobre el podio aparece Nelson Piquet, de Brabham, que se desmayó por un golpe de calor. Había ganado la carrera. Bernie Ecclestone, propietario del equipo, y Keke Rosberg (Williams FW07C-Ford Cosworth) le ayudan mientras que Alain Prost (Renault RE30B) los mira. Piquet y Rosberg fueron posteriormente descalificados por estar por debajo del peso permitido, y eso dio la victoria a Prost. Ganador del GP de Brasil 1983: Nelson Piquet, Brabham BMW (en Jacarepagua) 11 / 46 Foto de: BMW AG Ganador del GP de Brasil 1984: Alain Prost, McLaren MP4/2 12 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1985: Alain Prost, McLaren MP4-2B 13 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1986: Nelson Piquet, Williams FW11 Honda 14 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1987: Alain Prost, McLaren TAG Porsche 15 / 46 Foto de: LAT Images Subieron junto a él al podio Nelson Piquet, de Williams y Stefan Johansson, su compañero en McLaren. Ganador del GP de Brasil 1988: Alain Prost, McLaren MP4/4 16 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1989: Nigel Mansell, Ferrari 640 17 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1990: Alain Prost, Ferrari 18 / 46 Foto de: LAT Images En la foto aparece celebrando su victoria número 40 en Fórmula 1. Ganador del GP de Brasil 1991: Ayrton Senna, McLaren 19 / 46 Foto de: Sutton Motorsport Images Ganador del GP de Brasil 1992: Nigel Mansell, Williams FW14B 20 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1993: Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford 21 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1994: Michael Schumacher, Benetton 22 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1995: Michael Schumacher, Benetton Renault 23 / 46 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ganador del GP de Brasil 1996: Damon Hill, Williams FW18 24 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1997: Jacques Villeneuve, Williams FW19 25 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1998: Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 26 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 1999: Mika Hakkinen, McLaren 27 / 46 Foto de: Sutton Motorsport Images Ganador del GP de Brasil 2000: Michael Schumacher 28 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 2001: David Coulthard, McLaren Mercedes 29 / 46 Foto de: Brousseau Photo Ganador del GP de Brasil 2002: Michael Schumacher, Ferrari 30 / 46 Foto de: Sergio Sanderson Ganador del GP de Brasil 2003: Giancarlo Fisichella, Jordan 31 / 46 Foto de: Jordan Grand Prix Ganador del GP de Brasil 2004: Juan Pablo Montoya, Williams 32 / 46 Foto de: Shell Motorsport Ganador del GP de Brasil 2005: Juan Pablo Montoya, Williams 33 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 2006: Felipe Massa, Ferrari 34 / 46 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador del GP de Brasil 2007: Kimi Raikkonen, Ferrari 35 / 46 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador del GP de Brasil 2008: Felipe Massa, Ferrari 36 / 46 Foto de: LAT Images Ganador del GP de Brasil 2009: Mark Webber, Red Bull Racing 37 / 46 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Ganador del GP de Brasil 2010: Sebastian Vettel, Red Bull Racing 38 / 46 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Ganador del GP de Brasil 2011: Mark Webber, Red Bull Racing RB7 39 / 46 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ganador del GP de Brasil 2012: Jenson Button, McLaren Mercedes 40 / 46 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Junto a él, en el podio, Fernando Alonso (2º con el Ferrar) y Felipe Massa (3º con el Ferrari) Ganador del GP de Brasil 2013: Sebastian Vettel, Red Bull Racing 41 / 46 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ganador del GP de Brasil 2014: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 42 / 46 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador del GP de Brasil 2015: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 43 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador del GP de Brasil 2016: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 44 / 46 Foto de: Mercedes AMG Ganador del GP de Brasil 2017: Sebastian Vettel, Ferrari 45 / 46 Foto de: Sutton Motorsport Images Ganador del GP de Brasil 2018: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 46 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

(pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las imágenes)