Vettel, crítico con empezar la Q3 con tanta lluvia en Bélgica

El desempeño de Sebastian Vettel con Aston Martin sigue dando buenos resultados. El alemán deja el terreno allanado para un buen resultado que pueda resarcir a la escudería inglesa de su descalificación tras el podio en el GP de Hungría.

La lluvia no fue sido un problema para el alemán, que ha conseguido una valiosa quinta posición en la lluviosa sesión de Spa-Francorchamps, justo en la fila por detrás del McLaren de Daniel Ricciardo (4º) y el Mercedes de Lewis Hamilton (3º).

Cuando Motorsport.com le preguntó si estaba satisfecho con su actuación, Vettel afirmó: "Sí, excepto en la última vuelta. Me abrí en la curva 8 y de hecho me salí de la pista, así que creo que no hubiese sido un problema atrapar a Daniel, y quizás deberíamos haber estado un poco más arriba".

"Estoy muy feliz por George, pero creo que ahí es donde podríamos haber estado también, un poco más en el grupo. Pero creo que es un gran resultado para nosotros y estoy feliz de comenzar la carrera en una posición decente".

Pero la gesta de la jornada de Vettel llegó al momento del accidente de Lando Norris. El alemán, que iba detrás del piloto de McLaren, se paró instantes después del incidente junto al MCL35M para asegurarse de que Norris se encontraba bien. Un gesto de caballerosidad entre rivales aplaudido por fans de todo el mundo.

Justo al momento de recibir la noticia y la petición de aminorar la velocidad al encarar Eau Rouge y Raidillion, Vettel se mostró visiblemente enfadado por radio al haber clamado poco antes por una bandera roja debido a la intensa lluvia.

"Michael [Masi] no debe estar orgulloso de lo que pasó. Creo que siempre es fácil interpretar al Capitán a Posteriori, pero me parece que debemos encontrar una manera de escuchar más la información que tenemos", declaró en los medios en referencia a las peticiones de los pilotos.

"Dentro del garaje, es muy limitado, porque es como mirar por la ventana. Pero tres kilómetros de esa manera... no tienes ni idea de lo que está pasando. Entonces, cuando bajé a Eau Rouge y subí la colina, había mucha agua y pedí una bandera roja".

"Hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor. Creo que es mejor estar seguro que estarlo muy poco. Es bueno que no pasó nada, esa es la noticia principal, pero podría haber sido diferente para Lando, y no estoy seguro de que haya algo que pudiera haber hecho".