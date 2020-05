Coulthard ve a Vettel como accionista y piloto de Aston Martin

Las opciones de Sebastian Vettel son reducidas, pero aún no están del todo acabadas. Aunque lo ideal para ir sería ir a Mercedes, puede verse obligado a conformarse con algo menos brillante si quiere seguir en la F1 en 2021.

Si decide eso, David Coulthard lo imagina en un proyecto inusual. Al escocés le gusta recordar que en la F1, más que en cualquier otro lado, nada o casi nada es imposible.

"No importa lo que hayas logrado en el pasado. Hay respeto por Sebastian, ha sido importante en la F1, es increíblemente rápido y sigue siendo capaz de ganar carreras y títulos", insiste el ex piloto en el podcast F1 Nation. "La rueda de las negociaciones se ha vuelto contra él. Si fue una cuestión de estatus y dinero, y quería reivindicarse, entonces ha cometido un error".

Solo Vettel sabe si quiere seguir compitiendo cuando acabe su contrato con Ferrari. El propio alemán dejó claro que el período actual que está viviendo el mundo, afectado por la pandemia de COVID-19, inevitablemente le hace recapacitar. A ojos de Coulthard, la puerta de Mercedes no es la más fácil de abrir, pero no se cerrará por completo hasta que Lewis Hamilton no haya renovado.

"Aunque aman a Lewis, Mercedes y Toto [Wolff] son ​​personas que dirigen un negocio, no les va la caridad", advierte Coulthard. "No van a decir: 'Oh Lewis, te queremos tanto que aquí tienes un cheque en blanco. Escribe el número de lo que pidas y te lo pagaremos'. Y por supuesto, querrá el máximo. Ahora Seb debe suavizar sus requisitos en las negociaciones. ¿Debe ceñirse sí o sí a Mercedes o puede arriesgarse en Renault, o Aston Martin?".

Coulthard recuerda las grandes ambiciones de Lawrence Stroll desde que salvo a Force India, e invirtió en Racing Point, que se convertirá en Aston Martin en 2021. También ve un paralelismo en la historia de Red Bull a mediados de los 2000 para llegar a la cima de la categoría.

"Comprar acciones y empezar una nueva fase de su carrera podría ser una opción, algo un poco inusual", se imagina. "Hay muchas cosas interesantes que podrían entrar en juego, y una de ellas podría ser que Lawrence Stroll tiene grandes planes para el futuro éxito de Aston Martin, y en este momento de su carrera, Vettel podría ser un gran activo para un equipo como ese en cuanto a conocimiento y experiencia en Red Bull y Ferrari. Como yo hice en mis cuatro años en Red Bull antes de retirarme".

"Suelo ​​pensar que si puedes imaginar algo en la Fórmula 1, puede ocurrir. Si alguien me dijera que Ecclestone va a comprar Ferrari y se va a poner a él mismo como primer piloto, ¡podría ser posible! Claro, es extremadamente improbable, pero nunca des nada por hecho en este mundo".

