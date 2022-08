Vettel aún asesora a Aston Martin sobre su coche para la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Sebastian Vettel comunicó a finales del pasado mes que se retiraría al acabar la temporada y, tras puntuar en el GP de Hungría justo después de su anuncio, este domingo completó una buena carrera para acabar en la octava posición en el GP de Bélgica.

El alemán está disputando sus últimas citas en Fórmula 1, pero no quiere que esta parte del campeonato sea de despedida, y sigue tan involucrado como siempre. Así lo reveló el director de Aston Martin, que elogió su profesionalidad.

Cuando se le preguntó si ha visto algún cambio en Sebastian Vettel desde el anuncio de retirada, Mike Krack respondió: "No, en absoluto. Y tuve una larga conversación con él también el jueves para hablar un poco sobre cómo se siente al respecto y todo eso".

"Él no quiere escuchar la palabra 'despedida'. Vi una bandera que decía 'Gracias, Sebastian' y me preguntaron si ahora está en una gira de despedida. Y no, en absoluto. No lo vemos como una despedida. Haremos una pequeña despedida al final de la temporada, pero hasta entonces lo daremos todo, porque todavía nos queda un poco de distancia por cerrar con algunos de los equipos que están por delante. Y no podemos terminar en la posición en la que estamos ahora".

Ante la pregunta de si Vettel sigue interesado en el proyecto del coche del año que viene, que pilotarán Lance Stroll y Fernando Alonso, Krack reveló otro detalle: "Sí, sí. Y ahí es donde se ve también lo profesional que es y lo comprometido que sigue estando. De hecho, en la reunión de este domingo nos dijo algo como 'para el coche del próximo año, por favor, piensen en esto'. Está completamente involucrado".

El director no siente ninguna sensación de mayor libertad o alivio en el tetracampeón: "No, yo creo que cuando se pilota no hay nada de eso... Pienso que es más cuando salen al aeropuerto, están sentados en los aviones, donde tal vez piensan más en la familia y esas cosas, pero creo que cuando está en el coche está completamente concentrado".

Aún no se conocen los futuros planes de Vettel, aunque todo apunta a que, al menos al principio, querrá estar cerca de su familia y lejos de los circuitos. Sobre la posibilidad de darle un papel de embajador, Krack comentó: "Es muy interesante. No hemos hablado de eso, para ser sincero, porque el anuncio se produjo justo antes de las vacaciones, y creo que también tenemos que dejarle tiempo para pensarlo. Tiene que hacer planes".

"Me parece que, probablemente, antes de hacer otra cosa, también querrá tener un poco de tiempo libre. Así que no hemos hablado de eso".

Además, Krack agradeció que Vettel no retrasara su decisión para 2023, lo que permitió mucho margen al equipo para buscarle sustituto: "Ese no es su carácter, es un profesional. Y lo dará todo hasta el último momento. También lo primero que dijo cuando nos reveló que lo dejaba es que lo daría todo hasta el final. Y lo hemos visto este domingo".

Por último, aclaró que no pueden empezar a trabajar aún con Alonso, ya que el piloto asturiano pertenece a Alpine hasta final de curso. Sobre si Alonso también está involucrado en el desarrollo del monoplaza 2023, dijo: "Bueno, hasta ahora necesitamos aclarar qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Él es un piloto de Alpine, y nosotros somos Aston Martin, y el contrato comienza a principios del próximo año. Así que hasta entonces no es posible nada".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!