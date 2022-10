Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso realizó una parada tardía en boxes para montar un nuevo juego de neumáticos intermedios y eso le dio una clara ventaja frente a sus rivales, algo que le permitió remontar las mismas posiciones que había perdido al hacer ese pit stop.

Sebastian Vettel era su siguiente rival y, llegados a la última vuelta, el asturiano le tiró el coche por dentro a la entrada de la última chicane. Cuando su Alpine rebotó al pasar por encima del piano, Vettel se mantuvo firme por el exterior y eso le dio ventaja para el segundo giro a la izquierda.

Después, ambos pisaron el acelerador al máximo hasta la línea de meta, uno al lado del otro, con el alemán de Aston Martin ganando la batalla por solo 0.011s, más o menos un metro de distancia.

Casualmente, los dos habían estado involucrados en un incidente al principio de la carrera, con un toque entre Alonso y Vettel que provocó que éste último hiciese un trompo.

Con nada que perder, después de haber caído hasta el final del pelotón, Vettel se arriesgó después de la bandera roja y fue el primero en cambiar los neumáticos de lluvia extrema por intermedios. Una decisión que finalmente valió la pena, ya que le llevó de nuevo a la lucha por los puntos.

"Bueno, estuvo muy, muy cerca", dijo Vettel sobre la pelea con Alonso. "Fue un poco agresivo, diría yo".

"Pero sí, también fue un momento un poco de confusión, porque perdí la comunicación con la radio y miré la pizarra de boxes, pero creo que dirección de la carrera cambió de opinión en cuánto a la duración de la carrera, y yo eso no lo sabía. Pero nos salimos con la nuestra".

Respecto al incidente de la primera vuelta, el veterano piloto alemán dijo: "Nos tocamos. Yo me moví a la izquierda porque él no salió bien y yo sí".

"Luego sufrí bastante con el patinaje de las ruedas y un poco de aquaplaning también y perdí el coche, y luego nos tocamos y perdí el control por completo. Pero luego pudimos hacer una gran remontada", añadió el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Vettel explicó que la posibilidad de montar los neumáticos intermedios nada más se reanudase la carrera era algo que habían discutido antes de la propia reanudación.

"Sí, hablamos sobre eso antes y obviamente tomé la decisión juzgando las condiciones de la pista, pero por suerte funcionó muy bien".

Después de haber terminado séptimo en el GP de Singapur el anterior fin de semana, el piloto alemán admitió que disfrutó mucho logrando otro gran resultado en su último GP de Japón.

"Sí, llevamos el coche hasta una posición que probablemente no le pertenece. Incluso dividimos a los Alpine, que son mucho más rápidos que nosotros, logramos aguantar ahí, así que realmente disfruté del fin de semana. Me encanta todo de este lugar".

Cuando se le preguntó si conseguir buenos resultados en sus últimas carreras era bueno para poder desviar cualquier comentario diciendo que se había relajando, dijo: "Para ser sincero, en general, no me importa. Solo me importa por mí".

"Quiero decir, obviamente vivo de los resultados, pero tengo mi vida. Va a ser un gran cambio, pero estoy feliz de haber tenido una carrera deportiva así de buena", concluyó Vettel.