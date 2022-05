Por qué Sebastian Vettel es la voz que el mundo necesita

Cargar el reproductor de audio

Como pertenecen a la élite del deporte, compitiendo en la categoría internacional más destacada del automovilismo, los pilotos de Fórmula 1 se han acostumbrado a una determinada forma de viajar. Los vuelos de primera clase y los jets privados son lo habitual para muchos en la F1, un mundo que a menudo se ve (con razón) como algo elitista, separado de gran parte de la realidad y cegado por sus propios dramas.

Sin embargo, si hubieras estado en un tren en Inglaterra el jueves pasado, habrías visto a un hombre con el pelo despeinado que vestía una camisa a cuadros azul y verde. Probablemente habrías pasado junto a él sin pestañear, y por supuesto no le hubieras dicho hola ni habrías intentado ninguna interacción, que es una regla no escrita cuando se viaja de camino al trabajo en Londres.

No es el modo de transporte al que estaría acostumbrado un tetracampeón del mundo de F1, pero para Sebastian Vettel, ese fue un día importante. Tras regresar a Europa desde Miami, donde un accidente con su amigo y protegido Mick Schumacher había terminado con sus esperanzas de puntuar, el germano ahora se embarcaba en una misión muy diferente. Podría decirse que una mucho más grande al exponerse en una de las plataformas más gigantescas en las que había aparecido.

Esto no tenía nada que ver con la Fórmula 1. Vettel aparecía en el famoso programa de debate político de la BBC, Question Time, convirtiéndose en el primer piloto en activo de Fórmula 1 en hacerlo. Question Time es mítico tanto para la televisión británica como para la política del país. Desde que comenzó el espectáculo en 1979, todos los primeros ministros británicos en funciones, excepto Margaret Thatcher, han aparecido en el panel de contertulios, que siempre se compone de un ministro del gobierno en funciones, una contraparte de la oposición y otras tres figuras públicas.

Vettel se ha convertido en una de las voces más importantes y relevantes de la F1 en asuntos fuera del deporte en los últimos años. Junto con Lewis Hamilton, fue uno de los miembros más activos de la parrilla contra el racismo en 2020 tras el asesinato de George Floyd. Protestó contra el referéndum de la ley anti-LGBTQ+ de Hungría en 2021, calificándolo de "vergonzoso" y vistiendo una camiseta de arcoíris en la parrilla que hizo que le impusieran una reprimenda por violar los protocolos de la FIA. Ha sido especialmente sincero sobre el cambio climático, enfatizando la necesidad de que la F1 haga más para ser consciente de los problemas a los que enfrenta el mundo en este momento.

También de Vettel: Vettel se quedó a recoger basura de las gradas de Silverstone

Vettel y su camiseta pro LGTBIQ+

Question Time era la plataforma perfecta para Vettel. Pocos (si es que hay alguno) en la parrilla tienen una comprensión tan grande de los asuntos de actualidad en todo el mundo y las amenazas existenciales que enfrenta nuestro planeta, y prefieren rechazar las preguntas ante los medios afirmando que "no conocen todos los detalles". A algunos fans les gusta que sea así y quieren que sus héroes se centren en las carreras ("stick to racing"), un mantra peligroso que solo genera ignorancia.

El plan para que Vettel apareciera en Question Time fue elaborado por el equipo de comunicaciones de Aston Martin, encabezado por el ex editor de F1 Racing y columnista de Autosport Matt Bishop. Dado que Vettel lleva compitiendo a tiempo completo en F1 desde 2008, es poco probable que atender a los medios de comunicación o a compromisos con los patrocinadores le ofrezcan algo nuevo o especialmente atractivo para él, pero era algo muy diferente que le ofrecería la oportunidad de hablar sobre asuntos mucho más profundos que el ritmo de carrera en tandas largas y los compuestos de los neumáticos.

Cuando llegó al estudio en Hackney (Question Time se mueve por el Reino Unido, pero se celebró en ese distrito del este de Londres la semana pasada), Vettel ya había hecho mucho ese día. Visitó a la Institución de Delincuentes Jóvenes de Feltham y ayudó a abrir un nuevo taller de coches en ese punto que se usará para enseñar a los reclusos las habilidades básicas para el mantenimiento de automóviles y motores. La esperanza es que les dará la oportunidad de encontrar empleo cuando cumplan condena.

"Cada vez que me subo al coche, me encanta. Cuando salgo del monoplaza, por supuesto también estoy pensando: ¿es esto algo que deberíamos hacer, viajar por el mundo desperdiciando recursos?" Sebastian Vettel

"La vida puede ser muy justa, pero también puede ser injusta", dijo. "Lo más importante es que todos tengamos una segunda oportunidad. Necesitamos encontrar algo que despierte nuestra pasión o interés. Esa es la idea de hacer aquí un taller".

Un recluso dijo que eso les abría "una puerta" antes de su liberación, y que Vettel había sido "muy motivador e inspirador" hablar con ellos.

El siguiente paso para el alemán fue la escuela primaria Oasis Johanna en Londres, donde ayudó a abrir una nueva sala de terapia que ayudará a los niños que luchan contra la salud mental, añadiéndola a su plan de estudios. Oasis Nature ayuda a las personas de entornos y áreas asoladas por la pobreza, brindando a los niños la oportunidad de acceder a servicios que de otro modo no estarían disponibles.

Vettel se subió a un taxi para dirigirse a Hackney para Question Time, donde aparecería junto a la diputada conservadora y fiscal general Suella Braverman, la diputada laborista Shabana Mahmood, la economista Miatta Fahnbulleh y el comediante Geoff Norcott. Según el formato del programa, presentado por Fiona Bruce, los miembros de la audiencia envían preguntas que actúan como puntos de partida para los debates. Los miembros de la audiencia provienen de una variedad de ideologías con diferentes puntos de vista políticos y, a menudo, intervienen para hacer comentarios durante los debates para ayudarlos a avanzar.

Vettel habla con reclusos de la Institución de Delincuentes Jóvenes de Feltham

La naturaleza frágil de la política británica actual, dadas las continuas réplicas del Brexit, el escándalo del 'Partygate' y los problemas globales más amplios, significaba que era inevitable que Braverman y Mahmood jugaran los papeles más centrales en el debate. Pero eso no significaba que dejaran a Vettel de lado o que no buscara participar, sino todo lo contrario.

Cuando se presentó la discusión inicial sobre la crisis del coste de vida en medio del aumento de los precios de la energía y la necesidad de la intervención del gobierno, Vettel no desentonó, señalando similitudes con la situación en Alemania y el peligro de depender de otros países (como única fuente de energía) como ocurría con Rusia, invasor de Ucrania.

Para leer después: Contundente mensaje de Vettel en defensa de Ucrania

"Deberíamos haber abordado estos peligros o amenazas hace mucho tiempo", dijo Vettel. "Tenemos que meter la siguiente marcha y prepararnos para el futuro".

Esa fue la primera señal de la clase y la calma que Vettel mantuvo en fuerte contraste con algunos de los ataques entre Braverman y Mahmood: el primero fue acusado de "inventar números" sobre el impuesto a las ganancias inesperadas y afirmó que el laborismo estaba "desesperado por aparecer en los titulares con sus promesas", obligando a Bruce a intervenir.

El debate pasó al protocolo de Irlanda del Norte, un elemento sensible del acuerdo del Brexit para tratar la frontera entre la República de Irlanda y el Reino Unido. Mahmood se alteró, evitando el contacto visual con cualquier otro panelista, y señaló con el dedo a la Unión Europea por causar problemas, momento en el que pidió a Vettel opinar.

"¡Bueno, no estoy familiarizado con todos los detalles!", bromeó, provocando la risa de la audiencia, antes de ser animado a "meterse en la discusión". Explicó cómo la mayoría de los alemanes no entendieron la decisión de abandonar la Unión Europea y volvió a hacer hincapié en la necesidad de unidad para hacer frente a cuestiones más importantes como la justicia social y el cambio climático. Curiosamente, la de Vettel fue quizás la postura más sensata adoptada sobre el Brexit en la última década desde ambos lados del debate.

Sobre el escándalo 'Partygate' en el que el primer ministro Boris Johnson violó sus propias leyes de confinamiento, Vettel volvió a articular: "Todos cometemos errores, todos somos humanos. Pero hay ciertas cosas que creo que vienen con el cargo o trabajo que ocupas y que no puedes hacer".

Vettel, en Question Time

Pero había un tema inevitable.

"Has hablado mucho en la mayoría de las preguntas que hemos tratado sobre la energía", dijo Bruce, "y aquí estás, eres un piloto de F1, ¡uno de los deportes que más gasolina consume en el mundo! ¿Eso te convierte en un hipócrita?"

La mayoría de los panelistas se habrían retorcido ante el uso de la palabra hipócrita. Vettel no, y agarró el toro por los cuernos.

"Sí, lo hace, y tenéis razón cuando os reís", dijo al escuchar la reacción de la audiencia, admitiendo que era algo que se cuestionaba, si tenía sentido seguir en F1. "Cada vez que me subo al coche, me encanta", dijo. "Cuando me bajo del monoplaza, por supuesto que también pienso, ¿es esto algo que deberíamos hacer, viajando por el mundo desperdiciando recursos?".

Esa frase inevitablemente apareció en todos los titulares, incluso en Motorsport.com. Sin embargo, fue una rara muestra de autoconciencia y humildad por parte de un contertulio de Question Time. El objetivo de tener figuras públicas no gubernamentales en el programa es que pueden decir cosas y ser más sinceras sin preocuparse por el impacto en el electorado o, aún más preocupante, por sus propias aspiraciones políticas. Aun así, pocos estarían dispuestos a hurgar en agujeros tan grandes de sus propias creencias o formas de vida.

Eso es lo que distingue a Vettel y le convierte en un gran crédito para la F1. Si hubiera habido más tiempo, podría haber respondido contra la réplica de "devorador de gasolina" de Bruce que los motores representan el 0,7% de la huella de carbono de la F1, y la categoría quiere ser neutral en carbono para 2030, pero su comparecencia no fue más que un rotundo éxito. Su humildad y gracia es algo de lo que todos debemos tomar nota y tratar de sacar lecciones, y dio un ejemplo a los parlamentarios que junto a él se enredaron cada vez más en sus argumentos a medida que avanzaba la discusión.

No se puede ocultar el hecho de que ahora estamos en la recta final de la carrera de Vettel en F1. En verano decidirá su futuro y si continuar más allá de 2022. A medida que la categoría continúa expandiéndose y se vuelve más exigente, podría decirse que la F1 se está alejando más que nunca de sus propias creencias y de lo que quiere de la vida.

La humildad de Vettel en el panel del turno de preguntas contrastó fuertemente con la rivalidad entre los políticos y sirvió como un recordatorio de su valor para la F1

Todos los pilotos deben pensar en su vida posterior a la F1 en algún momento, y Question Time demostró el poder que Vettel podría tener como orador, o si se atreve a entrar en ese campo, incluso como político. Puede que tenga defectos, pero realmente se preocupa por las cosas que afectan a todos, como la supervivencia de nuestro planeta y cómo será el mundo para las generaciones que nos siguen.

Y por mucho que algunos no quieran escuchar esto, es mucho más importante que ver a los coches de carrera dando vueltas en circuitos. Esta es nuestra pasión, por supuesto, nuestra fuente de alegría y, para muchos, un sustento. El mismo Vettel dejó clara la importancia de la F1 como entretenimiento para las personas, especialmente como uno de los primeros eventos deportivos importantes en volver después de la pandemia de COVID-19 en la primavera de 2020. Pero debemos asegurarnos de que nuestro pensamiento no se desvíe de los puntos más importantes: justicia social y racial; cuestiones ambientales; igualdad para todos.

Cuando Vettel cuelgue el casco, será fundamental que no solo la F1 en su conjunto no pierda de vista estos asuntos sin una de sus mayores estrellas, sino que el propio Vettel también intente encontrar una plataforma desde la que permanecer tan activo y sincero. Question Time fue una muestra de cómo podría ser Vettel después de la F1 y, por el bien de todos, que siga siendo la voz importante que necesitamos.