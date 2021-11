Verstappen critica las carreras al sprint con ironía

Max Verstappen disputará este fin de semana el Gran Premio de Sao Paulo 2021 de Fórmula 1, una cita marcada en el calendario por todos los pilotos y equipos, ya que se trata de la tercera y última de la temporada con una carrera al sprint.

El neerlandés no ha tenido fortuna en los eventos con este formato, ya que en el primero sufrió el famoso toque en Silverstone con Lewis Hamilton, acabando en el hospital tras un fuerte accidente, y en la segunda terminó con su Red Bull encima del Mercedes del británico.

Verstappen se mostró bastante crítico con las carreras al sprint, defendiendo que es mejor conservar lo que ya está en la Fórmula 1. Sin embargo, el líder del mundial lo hizo de una forma bastante peculiar, ya que tomó un tono irónico.

"El momento de emoción siempre llega en la salida, porque después lo que haces es aguantar el neumático hasta el final, especialmente los pilotos que estamos delante. No importa en qué circuito estés".

"Si a la gente le gusta la emoción, ¿por qué no hacer dos salidas en un fin de semana? Me gusta más lo tradicional, y si estás en coches igualados compitiendo de forma natural, no necesitas cambiar nada", indicó.

Esas palabras son un claro toque de atención hacia la FIA y Liberty Media, dos organismos en constante búsqueda de carreras más emocionantes, que no siempre son sinónimo de mejores.

A pesar de las declaraciones de Verstappen, tiene un objetivo, y no es otro que ser campeón del mundo. Si eso sucede, tendrá el derecho a portar el número 1 en el morro y lomo de su Red Bull en la temporada 2022, y esto dijo al respecto: "Cuántas veces tienes la oportunidad de llevar el 1? Es bueno para el merchandising, como ya sabemos todos, así que es inteligente hacerlo".

Conquiste o no el título, ya será el piloto con más victorias en el año 2021 en la Fórmula 1, pero es algo que no le importa demasiado: "Solo gana el que acaba en lo más alto, no importa las veces que hayas ganado esta temporada. Intento disfrutar, pero también ganar el campeonato, y hay muchas cosas que pueden pasar".

"Ganar es lo mejor, pero, también, saber que no puedes hacerlo, es algo que te deprime. Cuando estás en F1 tienes que aceptarlo, como hice cuando empecé en Toro Rosso, aunque siempre esperas dar el salto algún día a un equipo con el que puedas vencer. Ahora, solo disfruto del momento", finalizó.

Galería: así fue la secuencia del accidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en el GP de Italia 2021 de F1

Accidente de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 3 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, mira a Lewis Hamilton, Mercedes W12, después del accidente 2 / 3 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, y los coches de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Lewis Hamilton, Mercedes W12 3 / 3 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images