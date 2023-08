Verstappen reveló que Vettel le animó a batir su récord en F1

Después del Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1, el piloto neerlandés igualó el récord de victorias consecutivas de Sebastian Vettel, con nueve triunfos seguidos. De esa forma, Max Verstappen suma otro registro histórico a un palmarés que no para de crecer en la máxima categoría del automovilismo mientras que se encamina hacia su tercer título mundial.

El de Red Bull no se baja del primer escalón del podio desde el pasado Gran Premio de Miami, en el mes de mayo, y aunque muchos podrían pensar que el piloto al que le empató esa increíble racha no quiso que venciera, fue todo lo contrario. Sebastian Vettel se hizo con todas las victorias en el periodo que fue desde el Gran Premio de Bélgica hasta el Gran Premio de Brasil en 2013, también con la escudería de Milton Keynes, y animó al holandés a batirle.

"Creo que después de como cinco victorias consecutivas o algo así, Seb [Vettel] me escribió y me dijo, 'bien hecho, sigue así', y otra cosa como, 'lo estás haciendo'", explicó el vigente campeón del mundo tras hacer la pole position en la jornada del sábado en Zandvoort. "Sin embargo, fue como, 'son nueve triunfos seguidos, y eso es algo impresionante', y nunca pensé que sería capaz de tener ocho".

Cuando el alemán, ya retirado de la Fórmula 1, se puso en contacto con Max Verstappen, el holandés cosechaba cinco victorias, pero no era la primera vez que lo conseguía, puesto que en la pasada campaña ya lo hizo, desde el Gran Premio de Francia al de Italia. No obstante, y aunque ya ha igualado a Sebastian Vettel, aseguró que poco le importan las marcas históricas: "No estoy en este deporte para intentar romper ningún récord, solo estoy aquí para ganar en el momento. No es algo que tenga en mi cabeza y que sea constantemente como, 'necesito hacerlo, necesito hacerlo'".

Sin embargo, el neerlandés admitió que será con el tiempo cuando se dará cuenta de lo que consiguió: "Lo pensaré la semana que viene, primero voy a disfrutar de este fin de semana. Siempre es duro, hay que rendir y estoy muy contento, por supuesto, de ganar aquí".

