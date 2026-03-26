Verstappen veta a un periodista inglés en Japón: tensión por una pregunta de 2025

Max Verstappen no ha ocultado en los últimos años su poco aprecio por los medios británicos que habitan en el paddock de la Fórmula 1, insinuando que, en su conjunto, estos tienen un sesgo en su contra; sin embargo, hasta ahora es poco habitual que él recurriese a represalias directas.

En Suzuka dio un paso inusual al negarse a hablar en la rueda de prensa previa del GP de Japón hasta que uno de los periodistas británicos presentes —Giles Richards, de The Guardian— abandonara la sala: "No voy a hablar hasta que se vaya".

Se entiende que el enfado de Verstappen se remonta a la rueda de prensa posterior a la carrera del Gran Premio de Abu Dabi del año pasado, una carrera en la que el holandés se quedó a dos puntos de ganar el título de pilotos tras una gran remontada al final del curso. En ese momento, Richards le preguntó a Verstappen si se arrepentía de su accidente con George Russell en Barcelona, por el que Max fue penalizado con 10 segundos -lo que le hizo perder cinco puestos al caer a la 10ª posición-.

"Te olvidas de todo lo demás que pasó en mi temporada", replicó Verstappen en ese momento. "Lo único que mencionas es Barcelona. Sabía que esa [pregunta] iba a llegar. Ahora me estás dedicando una sonrisa tonta".

"No lo sé. Sí, al fin y al cabo, forma parte de las carreras. Se aprende con la experiencia. El campeonato consta de 24 carreras. También me han dado muchos regalos de Navidad adelantados en la segunda mitad del año, así que también puedes preguntar por eso".

El periodista había preguntado anteriormente a Max Verstappen sobre su altercado con George Russell en España Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images vía Getty Images

El supuesto sesgo de los medios británicos es un tema muy recurrente. De hecho, Verstappen se ha quejado con frecuencia de que tiene "el pasaporte equivocado" para recibir un trato justo por los ya mencionados medios de origen británico.

En 2022, boicoteó brevemente a Sky Sports F1 después de que uno de sus comentaristas dijera, sobre el controvertido final del campeonato mundial de 2021, que a Lewis Hamilton le habían "robado" el título. Las circunstancias de ese Gran Premio de Abu Dabi de 2021, siguen dividiendo a los aficionados a la F1.

La propia investigación de la FIA sobre el suceso reconoció posteriormente que un "error humano" fue el responsable de que la carrera se reanudara a una vuelta del final, en lugar de terminar con el coche de seguridad en pista.

Desde entonces, Verstappen ha demostrado estar 100% convencido de que los incidentes en pista en los que se ve involucrado tienden a venderse de manera desfavorable para él.

"El problema en la F1 es que entre el 80% y el 85% de los medios de comunicación son británicos", afirmó tras ganar su cuarto título mundial en Qatar en 2024, después de una recta final de temporada en la que la narrativa estuvo protagonizada por varios enfrentamientos entre él y Lando Norris, de McLaren.

"Y sí que sentí que algunas cosas que se escribieron sobre mí no fueron justas", reconoció abiertamente.

Este último suceso, aunque aparentemente trivial, demuestra que sigue habiendo cierta sensibilidad en torno a la pregunta sobre su 'intencionado' accidente con Russell en el Gran Premio de España de 2025, debido a lo que finalmente pudo significar. Pero el holandés tiene razón en que cada piloto podría mirar atrás a su temporada y ver varios momentos en los que dejó escapar puntos o, por el contrario, los sumó por errores ajenos.