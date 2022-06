Verstappen: "Es vergonzoso un cambio de reglas por las quejas de un equipo"

Cargar el reproductor de audio

Desde el principio de la temporada 2022 de Fórmula 1, los equipos experimentaron un extraño efecto que hacía rebotar los coches a gran velocidad en las rectas, el conocido porpoising. Algunos se vieron más perjudicados por ello, mientras que otros simplemente encontraron soluciones para reducir el movimiento oscilante.

Uno de los que más ha acusado este efecto es, sin duda, Mercedes, quienes se han quejado en repetidas ocasiones a través de sus dos pilotos, Lewis Hamilton y George Russell, y del máximo responsable de la escudería, Toto Wolff. En el Gran Premio de Azerbaiyán, sus declaraciones fueron más allá, llegando a afirmar que el siete veces campeón del mundo estaba "rezando para acabar la carrera" y que podría perderse la siguiente cita en Canadá.

La FIA, solo unas horas antes de que comenzasen los primeros entrenamientos libres en Montreal, emitió un comunicado en el que daban las indicaciones que debían seguir todos los equipos de la parrilla de manera obligatoria para intentar solucionar el porpoising. Por eso, los coches estarán sometidos a diversos estudios métricos para conocer más sobre este fenómeno, y los mecánicos deberán ajustar la altura respecto al suelo según los datos que obtengan.

Sin embargo, esta modificación de las reglas es posible que no beneficie a Mercedes, puesto que al ser un equipo que sufre mucho el rebote, deberán hacer más ajustes en su monoplaza que, por ejemplo, Red Bull, quienes apenas lo acusan.

Precisamente en el garaje de los austriacos está alguien que ha luchado contra las flechas de plata por todo lo alto, Max Verstappen, que ahora ve cómo los de Brackley apenas luchan por podios.

Antes de la celebración del Gran Premio de Canadá se le preguntó sobre este cambio en la normativa a mitad de temporada, a lo que respondió: "Creo que es un poco decepcionante tener otro cambio de reglas en medio del año".

"No es que nos afecte más o menos que a otros equipos, pero no debería ser que alguien se queje mucho y de repente se modifiquen las normas. Si no puedes diseñar el coche para eso, es tu culpa, no la de las reglas, para mí es un poco vergonzoso", expresó el vigente campeón del mundo en el paddock de Montreal a RACER.

Solo queda por ver cómo se adaptan las escuderías a lo que la FIA obligará a hacer si no quieres recibir sanciones, aunque aún no se ha detallado de manera específica qué ocurrirá con quienes no cumplan con las indicaciones 'antiporpoising'.