Verstappen quita hierro a sus múltiples trompos en pretemporada

Max Verstappen terminó el último día de pruebas en Barcelona con el tercer mejor tiempo de la pretemporada, después de una simulación de clasificación de última hora.

A pesar de demostrar el ritmo del Red Bull RB16, Verstappen y su compañero de equipo, Alexander Albon, sufrieron múltiples trompos durante los test, lo que sugiere que el coche podría ser difícil de pilotar.

Ante esta situación, el holandés se apresuró a restarle importancia a esos problemas, bromeando sobre que quería crear un tema de conversación para sus sesiones con los medios de comunicación.

"Sabía que ibais a venir aquí hoy, así que dije: 'Bueno, tenemos que hablar de algo, así que vamos a hacer unos cuantos trompos en la pista", dijo el holandés.

"Es sólo algo que puede pasar. Estaba probando los límites del coche y creo que eso funcionó bastante bien. Dando unas cuantas vueltas supe dónde estaba el límite".

A la pregunta de si los aficionados tienen que preocuparse de que el RB16 podría ser nervioso en la pista, Verstappen respondió: "No pilotáis el coche, así que no lo sabéis. No estoy preocupado en absoluto. Eso no significa que no tengamos que seguir presionando y mejorando”.

"Tuvimos una buena preparación. Creo que eso es muy positivo para nosotros, y espero que sea suficiente para ser competitivos en Melbourne. Probamos básicamente todo lo que queríamos probar todos los días, así que estoy muy contento por ello".

Albon se hizo eco de los comentarios de Verstappen sobre los trompos, señalando que otros equipos también habían tenido momentos fuera de pista buscando los límites de sus nuevos monoplazas.

“Creo que solo se trato de apretar, de tratar de ver lo que puede hacer el coche”, dijo Albon. "El viento siempre cambia. Así que no sólo éramos Max y yo. Creo que hubo muchos trompos en todo el paddock”.

Verstappen marcó su mejor tiempo de la pretemporada en la última hora de los seis días de test, habiéndose centrado en las tandas largas durante gran parte de estas dos semanas.

El holandés dijo que sentaba bien estirar las piernas del nuevo coche de Red Bull y ver qué podía hacer.

"Todo parecía funcionar bastante bien. No llegamos a usar el compuesto más blando, pero aun así creo que el equilibrio del coche fue bueno”, concluyó.

Vueltas y kilómetros por piloto de la pretemporada 2020 de F1

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las imágenes)

Galería Lista Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39: 112 (521 km) 1 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20: 250 (1164 km) 2 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 : 300 (1397 km) 3 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39: 323 (1504 km) 4 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20: 341 (1587 km) 5 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams Racing FW43: 343 (1597 km) 6 / 21 Foto de: Williams F1 Lando Norris, McLaren MCL35: 356 (1657 km) 7 / 21 Foto de: McLaren Alex Albon, Red Bull Racing RB16: 366 (1704 km) 8 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault R.S.20: 367 (1708 km) 9 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01: 370 (1722 km) 10 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault R.S.20: 376 (1750 km) 11 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams FW43: 394 (1834 km) 12 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Kvyat, AlphaTauri AT01: 399 (1857 km) 13 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20 : 399 (1857 km) 14 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000: 402 (1871 km) 15 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16: 414 (1927 km) 16 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+: 437 (2034 km) 17 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20: 441 (2053 km) 18 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000: 442 (2058 km) 19 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35: 446 (2076 km) 20 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11: 466 (2169 km) 21 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vueltas y kilómetros por equipo

Galería Lista Haas F1 Team: 649 (3021 km) 1 / 10 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Alfa Romeo: 735 (3421 km) 2 / 10 Foto de: Giorgio Piola Williams Racing: 737 (3431 km) 3 / 10 Foto de: Williams F1 Renault F1 Team: 743 (3459 km) 4 / 10 Foto de: Giorgio Piola AlphaTauri: 769 (3580 km) 5 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Red Bull Racing: 780 (3631 km) 6 / 10 Foto de: Giorgio Piola Racing Point: 782 (3640 km) 7 / 10 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images McLaren: 802 (3733 km) 8 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari: 844 (3929 km) 9 / 10 Foto de: Giorgio Piola Mercedes F1: 903 (4203 km) 10 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Vueltas y kilómetros por motorista