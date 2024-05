Verstappen y su susto con Hamilton: "No es la primera vez"

Debido a que este fin de semana Red Bull estrenaba un gran paquete de actualizaciones, al igual que Ferrari y Aston Martin, muchos ojos estaban puestos en el equipo de Milton Keynes. Sin embargo, después de la FP1 y la FP2, la sensaciones no eran demasiado buenas.

Max Verstappen, actual líder del mundial, no pudo pasar de la quinta y séptima posición respectivamente en las dos sesiones de prácticas, pero el mayor susto para él no fue el pobre rendimiento de su RB20, sino un incidente con Lewis Hamilton en el que no llegaron a colisionar gracias a sus reflejos.

En cuanto a ese susto, el holandés, recordó que Hamilton era reincidente: "No es la primera vez, sabes. Intentas, por supuesto, mantener siempre la calma. Pero sí, volvió a pasar. Pero en el otro extremo, también, no quiero hablar demasiado de eso, porque ese no es nuestro problema. Hoy nos hemos quedado muy lejos del ritmo y es lo que tenemos que arreglar".

Cambiando de discurso y centrándose ya en el rendimiento de su monoplaza, Verstappen reconoció que no se había sentido cómodo al volante, ya que había notado muy inestable su coche y más flojo de lo esperado en cuanto al ritmo de carrera.

"Ha sido un día complicado. Es difícil conseguir un buen equilibrio y sentirme cómodo en el coche, se mueve mucho, es muy fácil perderlo. Así que tenemos algunas cosas que tenemos que estudiar porque hoy, está claro que sí, simplemente ha ido mal, no me he sentido cómodo".

"Además, la tanda larga fue muy mala. Así que sí, está claro hay algunas cosas que tenemos que mejorar si queremos ser competitivos mañana", añadió.

Cuando se le preguntó si esperaba un paso adelante de su equipo mañana en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, su respuesta fue positiva a la vez que un poco irónica.

"Supongo que no puede ser peor que lo que tuvimos hoy, ¿verdad? Así que veremos algunas cosas que podemos hacer mejor para mañana. Pero sí, parece que los demás dieron un paso adelante. Y por nuestra parte, sí, ha sido un mal día", concluyó el tricampeón del mundo de Fórmula 1.

Galería: las mejores fotos del viernes de F1 en Imola

