Verstappen explica por qué se siente 'sujetavelas' en el podio

El holandés está siendo uno de los dos pilotos más destacados de la temporada, asentado cómodamente en la tercera posición (saca casi 70 puntos al cuarto), y único hombre capaz de acercarse a los Mercedes.

Con los Ferrari fuera de la ecuación, y su compañero Albon sin dar la talla, Verstappen ha sido en este extraño 2020 el fiel escudero de los de las flechas de plata en el podio, e incluso el único (además de Gasly) que les ha robado una victoria.

Verstappen ha sufrido cuatro abandonos este curso, pero en todas las demás carreras –hasta nueve– no se ha bajado del podio. De eso habló el jueves en Turquía, resumiendo cómo está yendo el campeonato hasta ahora: "Obviamente, los abandonos no son algo bueno, pero, en general, hemos subido siempre al podio, así que no puedo hacer mucho más".

"Mercedes es demasiado dominante esta temporada, por lo que la posición más realista es ser tercero todo el tiempo. Y básicamente lo hemos hecho, e incluso lo hemos hecho algo mejor en algunas carreras, así que no puedo quejarme de eso. Ha estado bien".

Si hubiera que resumir una imagen del podio de la temporada 2020, aparecerían sin duda los dos Mercedes y Max. De sus nueve podios, en siete de ellos ha estado acompañado por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, y en los otros dos, solo por el británico.

Matizando la satisfacción que siente, Verstappen reconoció que no puede pedirse más a sí mismo: "Bueno, simplemente no quieres andar frustrado tratando de lograr resultados que no son posibles. Entonces eso es lo que estoy intentando hacer. Sigo esforzándome, sigo tratando de sacar el mejor resultado posible que permite el coche".

"Cada fin de semana de nuevo es lo mismo. Sé que no puedo pelear por el campeonato este año", admitió.

El #33 dice que disfrutó en el GP de Emilia Romagna hasta que un pinchazo le hizo abandonar, porque allí se sentía más competitivo: "En general, a veces parecía que estábamos un poco más cerca, pero por los abandonos no se veía".

Pero aclaró: "Sí, estoy disfrutando. Aunque si soy tercero o segundo... estuve disfrutando más en Imola, donde creo que estuve un poco más cerca y pude estar a dos décimas de ellos o una décima. En esa situación te motivas para intentar que no se escapen o tratar de adelantarlos".

"Cuando se escapan y están a tres o cuatro décimas por vuelta y estoy un poco en tierra de nadie, no es lo mejor. Quiero decir, es bueno estar en el podio. Pero al final, estar ahí como el tercer hombre no lo es. Me siento un poco como el sujetavelas en una cena en pareja. No es muy bonito. Prefiero ser el chico que tiene una agradable cena romántica que el sujetavelas", concluyó.

