Verstappen no descarta ser piloto de Ferrari o Mercedes algún día

Cargar el reproductor de audio

La renovación de Max Verstappen con Red Bull hasta el final de la temporada 2028 supuso un antes y un después para el mercado de fichajes en la Fórmula 1. La firma del neerlandés con el equipo de las bebidas energéticas es el contrato más grande que nunca se ha realizado en la categoría, superando acuerdos como el de Charles Leclerc, que en su día se ligó a Ferrari por cinco años.

El vigente campeón del mundo llegó a la escudería de Milton Keynes en 2016 de una manera brillante, consiguiendo la primera victoria de su trayectoria y la de un piloto más joven en toda la historia en el estreno con los austriacos. Desde entonces no ha parado de asombrar al paddock hasta hacerse con el cetro mundial, por lo que Red Bull le ofreció un contrato nunca visto.

¿Cómo está el mercado de pilotos de Fórmula 1?: ¿Cuándo terminan los contratos de los pilotos de Fórmula 1?

El holandés de 24 años es toda una estrella de la Fórmula 1, y los cerca de 50 millones de euros que suma a sus arcas cada temporada con este acuerdo son la muestra de ello.

Sin embargo, Max Verstappen no descarta abandonar la estructura de Red Bull cuando cumpla con este ciclo, y se deja querer por otros dos poderosos equipos de la parrilla, nada más y nada menos que Ferrari y Mercedes.

Cuando Motorsport-magazin.com preguntó al neerlandés sobre si estaba pensando en salir de la escudería con la que ha sido campeón del mundo, a pesar de expresar su conformidad, no se cierra a otras opciones en el futuro.

"No tengo motivos para irme porque me llevo bien con el equipo, y nuestro paquete es competitivo", dijo. "Por supuesto, cuando expire mi contrato, solo tendré 31 años, y entonces todavía tendré la oportunidad de decidir si quiero continuar o no".

"No voy a estar viejo, incluso puedo mirar a mi alrededor en equipo como Ferrari o Mercedes", afirmó Verstappen, que inicia así los rumores de lo que parecía impensable cuando se anunció su renovación.

En esta temporada 2022 ha demostrado haber aumentado su madurez, cometiendo muy pocos errores en pista y teniendo una lucha limpia con Charles Leclerc por el liderato del mundial, lejos de lo que era cuando se batía con Lewis Hamilton, con quien tuvo varios incidentes serios.

"Cada piloto es diferente", expresó el piloto holandés. "Nos diferenciamos en cómo defendemos y cómo atacamos, por lo que tenemos que abordar a cada rival de una forma distinta".

Parece poco probable que Verstappen salga de Red Bull hasta, como mínimo, 2028, cuando acabe su contrato, aunque esto es Fórmula 1, y en la máxima categoría del automovilismo cualquier cosa puede cambiar en cuestión de segundos.