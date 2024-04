Verstappen encuentra "sentido" a la renovación de Alonso en F1

La renovación de Fernando Alonso a largo plazo con el equipo Aston Martin pudo pillar por sorpresa a muchos en el paddock por todas las posibilidades que estaban abiertas para el asturiano. Algunos rumores le enviaban a Red Bull, mientras que otros lo colocaban en Mercedes, pero el español decidió ser alguien de palabra y mantenerse con los de Silverstone como primera opción.

Sobre todo ello se le preguntó a uno de los nombres que también tuvo un inicio de Silly Season bastante movido, Max Verstappen, quien aseguró que la firma del contrato del bicampeón tenía "sentido" al ver el progreso que hizo la escudería, a pesar de que no tuviera "toda la información". El neerlandés se alegró por ello, y también abrió la puerta a seguir en la Fórmula 1 más de lo que esperaba.

"No [me sorprende la renovación de Fernando Alonso], pero tampoco tengo toda la información. Ellos, por supuesto, también tienen una buena relación entre sí, y no sabes lo que están hablando y cuáles son las perspectivas dentro de la escudería", señaló. "Para mí, siempre es muy difícil comentarlo, pero está claro que son muy ambiciosos como equipo, quieren ganar en la Fórmula 1 y él cree en el proyecto, así que tiene sentido firmar".

En el momento en el que se le planteó si tenía una mentalidad diferente al ver que el asturiano permanecerá al menos hasta que cumpla los 45 años, respondió: "Sí. Fernando también se tomó un tiempo de descanso y luego volvió a encontrar su amor para volver a ser plenamente competitivo en la Fórmula 1, así que es muy difícil comentar este tipo de cosas. No creo que esté aquí hasta que tenga 45 años, pero nunca se sabe".

Además, Max Verstappen reafirmó su amor por los colores morados de Milton Keynes tras una etapa en la que se rumoreó su marcha a Mercedes, o incluso a Aston Martin: "Después del 2021 firmé un contrato largo con el equipo. Lo único que siempre he dicho desde el principio es que queremos tener un ambiente tranquilo y pacífico".

"Creo que últimamente hemos estado hablando del coche, así que estoy muy contento de que ya estemos hablando del rendimiento del monoplaza, que también es como debería ser", aseguró. "Mientras esté contento con el equipo, nunca habrá motivos para marcharme".

