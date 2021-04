¿Verstappen y Russell en Mercedes? Brown lo ve en la F1 2022

La identidad de la futura alineación de Mercedes sigue siendo objeto de intensa especulación después de que en febrero se anunciara que Hamilton solo había renovado por un año, mientras que su compañero, Valtteri Bottas, ha estado renovando también solo por una temporada desde hace varias temporadas.

Eso significa que Mercedes tiene libertad para cambiar de pilotos para 2022, cuando Russell, piloto junior respaldado por la marca y que protagonizó el GP de Sakhir del año pasado cuando sustituyó a un Hamilton afectado por la COVID-19, también estará disponible al concluir su contrato de tres años con Williams.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo tras el GP de Sakhir que "no debemos dejarnos llevar" por la actuación de Russell, que perdió la victoria por un cambio de neumáticos erróneo y un pinchazo de última hora, y subrayó que el siete veces campeón Hamilton "sigue siendo la referencia".

Hamilton dijo este jueves que 2021 no sería su último en la F1, pero Mercedes puede tener que buscar en otra opción si Hamilton opta por no continuar más allá de esta temporada, y el líder de Red Bull, Max Verstappen, parece ser el que más opciones tendría de convertirse en el sucesor a largo plazo del británico en Brackley.

Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2023, pero es un acuerdo que contiene ciertas cláusulas de rendimiento que podrían permitirle cambiar de equipo ya el próximo invierno.

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, admitió que Verstappen "habría sido obviamente el piloto que encabezara la lista" en caso de que Hamilton se retirara y ahora Zak Brown,CEO de McLaren, ha pronosticado que tanto el holandés como Russell darán el paso a Mercedes el próximo año.

"Me parece que esa sería la opción lógica para Mercedes", dijo Brown cuando se le preguntó sobre una pareja Verstappen-Russell en Mercedes.

"Dada la relación de George con Mercedes y que no tendrá contrato a final del año, que Lewis solo tiene contrato por un año y que Max creo que puede puede ser un agente libre al final de temporada...".

"Acabe sucediendo eso o no, y no estoy tratando de que asegurar que así sea, eso es más o menos lo que me parece que sucedería. Creo que sería un movimiento de sentido común por parte de Toto, pero no tengo ninguna idea de si eso será lo que ocurra".

Hablando en la presentación del Mercedes W12 el pasado mes, Wolff admitió que Verstappen estaba en su radar, pero dijo que primero comenzaría las negociaciones con sus pilotos actuales antes de buscar en otra parte.

"Max es obviamente un joven piloto excepcional que estará en el radar de todos en el futuro", dijo Wolff. "Pero como he dicho antes, no coquetearemos con nadie fuera antes de tener un claro entendimiento con nuestros dos pilotos".