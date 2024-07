Verstappen, sobre sus polémicas radios: "Si no te gusta, baja el volumen"

Max Verstappen se ha mantenido desafiante y no cambiará su manera de hablar con su equipo Red Bull después de sus agresivos desplantes por radio durante el Gran Premio de Hungría.

El holandés tuvo una discusión acalorada con su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase y, en un momento dado, dijo: "No colega, no me vengas ahora con esas gilipolleces. Vosotros me disteis esta jodida estrategia, ¿vale? Estoy intentando sacar lo que pueda. Me cago en la p***".

Sus comentarios han provocado un debate sobre cómo debería dirigirse a su equipo, y Lewis Hamilton le dijo que debería "actuar como un campeón del mundo" y "recordar siempre que eres un compañero de equipo con mucha gente".

Pero cuando se le preguntó si cambiaría su comportamiento en el futuro y se mordería la lengua, Verstappen respondió: "La gente a la que no le gusta mi lenguaje no tiene por qué escucharlo. Bajad el volumen. Tengo muchas ganas de triunfar. Creo que ya lo he demostrado".

"Ahora bien, la gente puede argumentar que quizá no quede tan bien por la radio, pero ésa es su opinión. Mi opinión es que hay que decirlo en ese momento para quizás también intentar forzar que la segunda parada en boxes fuera un poco diferente y sí, así son las cosas".

"Somos muy abiertos de mente, somos muy críticos entre nosotros como equipo y eso nos ha funcionado muy bien, así que no espero que eso cambie".

Verstappen quiere ahora "pasar página" de su frustrante Gran Premio de Hungría, en el que acabó quinto tras chocar con Hamilton y culpó a su equipo Red Bull de darle la estrategia equivocada.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, chocan.

"Por mi parte, creo que estaba bastante claro que la estrategia era incorrecta y, por supuesto, estoy muy motivado como todos los demás en el equipo. Queremos intentar ser perfectos", añadió.

"Ahora sé que es muy difícil conseguirlo en cada carrera. Creo que el año pasado estuvimos muy cerca, pero cuando las cosas no van como deberían, creo que es bastante normal que puedas compartir tu frustración".

"Eso es lo que hice y también, por supuesto, con toda la adrenalina y cuando pasan cosas en la carrera con las que no estás contento, sí, expresas tu frustración".

"Pero también después de la reunión, está bastante claro, hablas de que lo que hicimos no fue lo mejor en términos de cómo gestionamos la carrera. Aprendemos de ello y seguimos adelante".

Verstappen cambiará motor en el Gran Premio de Bélgica de este fin de semana, lo que le supone una pérdida de 10 posiciones en la parrilla, por lo que parece que será un fin de semana de limitar daños.

"Si nos fijamos en nuestras últimas carreras, en las que sabemos que no hemos sido especialmente los más rápidos, no diría que con 10 posiciones de sanción tenemos tenemos la oportunidad de ganar", admitió el tricampeón del mundo.

"Pero insisto, una carrera siempre puede dar un vuelco en cuestión de momentos. Así que hay que tener la mente abierta e intentar sacar lo mejor de ello. Eso es lo que intentaremos hacer. Por el momento tampoco sé lo competitivos que vamos a ser aquí. Por supuesto, algunos otros circuitos también tienen este nuevo asfalto, así que tenemos que ver cómo responden los neumáticos a eso también".

"Todavía hay muchas incógnitas, también con el tiempo y el clima. Se espera bastante lluvia para el viernes y el sábado, así que tenemos que seguir la evolución del tiempo a lo largo del fin de semana y ver lo competitivos que somos".