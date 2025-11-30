Verstappen se la devuelve a Norris: "Solo pongo los hechos sobre la mesa"

Este domingo, Lando Norris puede ganar un mundial de Fórmula 1 por primera vez. Si el británico suma cuatro puntos más que Oscar Piastri y uno más que Max Verstappen, el asunto quedaría zanjado antes del final de temporada. Sin embargo, Verstappen había insinuado antes del Gran Premio de Qatar que habría decidido el campeonato mucho antes de haber llevado él un McLaren. Con ello, el tetracampeón indicaba que el coche papaya ha sido significativamente mejor que el de Red Bull Racing a lo largo de toda la temporada, y que él habría sabido qué hacer con él.

Sin embargo, durante la rueda de prensa del sábado en el Circuito Internacional de Losail, Norris lo tachó de tontería. "Max puede decir lo que quiera. Se ha ganado ese derecho: ha ganado cuatro campeonatos. Siento un gran respeto por él y por todo lo que ha conseguido. En general, Max está muy bien informado, pero también hay muchas cosas de las que dice tonterías", dijo Norris. "Esto también es típico de Red Bull: el enfoque agresivo y decir tonterías todo el tiempo".

Cuando le preguntaron a Verstappen durante la sesión con los medios holandeses si también cree que dice tonterías, el piloto de Red Bull se ríe: "No, siempre pongo los hechos sobre la mesa".

Podría formar parte de los habituales juegos mentales, aunque en un tono más serio, Verstappen revela que una primera lucha por el título implica automáticamente más presión. "Eso, por supuesto, es difícil de decir, pero por experiencia propia sí lo sé: si vas a por tu primer mundial, entonces, por supuesto, tienes un poco más de presión que en los años posteriores".

Verstappen, menos que perder que los pilotos de McLaren

Se refleja en cierta medida en el fin de semana de carreras en Qatar, aunque hay que decir que el margen de Norris debería ser lo suficientemente cómodo. "Va a ser un poco más difícil para Lando de nuevo este fin de semana, sí. Oscar se siente bien, creo, y eso se vio de nuevo en la Q3. Lando, por supuesto, al final sigue teniendo una buena ventaja, también sobre Oscar, así que es un poco difícil de decir".

La diferencia de presión también se aplica a la carrera del domingo en Qatar. Zak Brown ya ha pronosticado que Verstappen saldrá a toda máquina en la primera curva, precisamente porque tiene mucho menos que perder que el dúo de McLaren.

"Sí, sobre todo comparado con Lando", coincide Max. "Creo que él también lo sabe. Pero, por otro lado, tampoco me preocupa tanto. Sólo intento hacerlo lo mejor posible. Si hay una oportunidad, por supuesto que voy a por ella. Por otro lado, por supuesto que no haces locuras, eso tampoco ayuda".

