Verstappen manda "cerrar la boca" a quienes acusan a Red Bull F1

El paddock del Gran Premio de Singapur se ha visto inundado por el runrún y los rumores de que dos equipos incumplieron el límite de gasto de 145 millones de dólares (unos 148 millones de euros) del año pasado.

Aunque no habrá confirmación al respecto hasta el próximo miércoles, cuando la FIA anuncie los resultados de su auditoría financiera sobre el curso 2021, los equipos han sugerido abiertamente que una de las escuderías implicadas es Red Bull (el otro, Aston Martin).

Los de Milton Keynes han negado rigurosamente haber gastado más de la cuenta, y el director del equipo, Christian Horner, aseguró que estaba dispuesto a considerar acciones legales contra Mercedes y Ferrari si no retiraban lo que, según él, eran comentarios "difamatorios".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, cree que esa amenaza es en realidad 'humo', y dijo que el paddock de la F1 simplemente estaba esperando una respuesta final, que llegará el miércoles.

Pero Max Verstappen, que está a punto de conseguir su segundo campeonato del mundo (algo que podría hacer este mismo domingo en Singapur), comentó con cierta sorna que no le sorprendía la actitud de sus rivales.

Cuando Motorsport.com le preguntó si era frustrante para su equipo estar en el centro de los rumores, Verstappen dijo: "Sé de dónde viene, así que...".

Ante la insistencia de si confiaba en que no habría problemas, el holandés añadió: "Bueno, con lo que escucho del equipo, sí".

"Por supuesto, luego otros equipos empiezan a hablar de ello mientras no tienen información y eso me parece un poco tonto. Sólo hay que mantener la boca cerrada".

Wolff, por su parte, ni se inmutó por las amenazas de Horner sobre una posible demanda contra Mercedes, ya que dijo que confiaba absolutamente en que la FIA gestionaría el proceso de manera correcta.

"Es solo humo", explicó. "Al final, hay un proceso el miércoles. Habrá certificados de cumplimiento que se emitirán o no. Y luego, si alguien no ha cumplido, hay un proceso y una fórmula de gobierno que está en marcha".

"Yo estoy 100% seguro de que la FIA va a hacer lo correcto. Así que todo lo demás es pura cháchara. Y luego, para nosotros, es importante que se cumpla el límite de costes. Es una piedra angular del nuevo reglamento, y espero que todos los equipos lo hayan hecho".

Ante la pregunta de si existía el riesgo de que el límite de costes se viera perjudicado si no se aplicaban estrictamente los castigos, Wolff dijo: "No tengo ninguna razón para dudar de que la FIA no vaya a ser 100% severa en seguir su propia manera de gobernar y su propio reglamento, porque saben lo importante que es en el futuro".

"Todos somos conscientes de que los reglamentos, ya sean técnicos o deportivos, y ahora los económicos, tienen que ser regulados y vigilados de la manera correcta. Tengo 100% confianza en el proceso y en la FIA. Y por eso todo lo demás es ruido".

