Verstappen responde a McLaren: "Se quejan mucho últimamente"

Max Verstappen dice que no comparte el argumento de McLaren sobre que él empujó a Lando Norris en la curva 12 de Austin, y dijo que además los de Woking han estado "quejándose mucho últimamente".

Norris había estado persiguiendo a Verstappen en la lucha por el tercer puesto durante la mayor parte del segundo stint en el GP de Estados Unidos 2024, y tuvo la oportunidad de atacar a su rival por el campeonato por el exterior de la curva 12.

El holandés defendió el interior y frenó muy tarde, por lo que se salió de la pista con los cuatro neumáticos, lo que obligó a su vez a Norris a salirse también.

Norris no levantó el pie y completó el adelantamiento, con ambos pilotos y equipos en desacuerdo sobre quién debía ceder, ya que Red Bull argumentó que Norris no debería haber adelantado fuera de la pista.

El británico decidió mantener la posición en lugar de dejar pasar a Verstappen y los comisarios le impusieran una sanción de cinco segundos, que le hizo caer hasta la cuarta posición, detrás de Verstappen, que finalmente subió al podio.

Cuando Motorsport.com le preguntó si entendía el argumento de McLaren, Verstappen respondió: "No, no. Se quejan de muchas cosas últimamente. Está muy claro en el reglamento, por fuera de la línea blanca no se puede adelantar. A mí también me lo han hecho en el pasado".

"Creo que en 2017, o cuando fuera, así que perdí mi podio. Me quedé tranquilo e intenté hacer lo mejor que pude después de eso para llegar hasta el final. No fue fácil con los neumáticos y la situación que tenía. Pero en general, disfruté mucho de esa batalla que tuvimos", añadió.

Un incidente similar ocurrió en la salida, cuando el poleman, Norris, cubrió el interior de la horquilla de la curva 1, pero aún así dejó la puerta entreabierta para que el holandés se colara.

Al final, ambos pilotos se salieron, dando a Charles Leclerc, una oportunidad de oro para adelantarles y ganar la carrera en el Circuito de las Américas.

"Había un hueco en el interior, así que fui a por él", dijo Verstappen sobre su salida. "Esa curva es muy ancha, así que te da muchas oportunidades de ir muy abierto o intentar ir muy cerrado. Opté por esa opción, y aún así salí segundo".

"Esta vez Charles delante. Creo que me salió bastante bien, porque Charles era más rápido de todos modos, así que se alejó. Y a partir de ahí sólo intenté hacer mi carrera".

"Hoy no ha sido la mejor carrera para nosotros en comparación con ayer, simplemente buscando tener un buen equilibrio y agarre. No podía frenar, hacer girar el coche, así que rápidamente me di cuenta de que no iba a ganar, así que intenté hacer mi propia carrera", concluyó.

