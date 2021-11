Verstappen responde a los 'consejos' de Nelson Piquet

Max Verstappen tiene una oportunidad única para convertirse en el campeón del mundo de Fórmula 1 en la temporada 2021. Como rival, tiene a uno de los más laureados de la historia, Lewis Hamilton, que se encuentra 19 puntos por debajo en la clasificación.

El líder del mundial aterriza en Brasil, lugar de nacimiento de su suegro, el tres veces campeón del mundo de F1, Nelson Piquet, y habló sobre su relación con él y lo que han comentado acerca de la temporada actual.

"No hemos hablado sobre eso porque no necesito consejos. Sé lo que tengo que hacer dentro del coche y no tengo que hablarlo con nadie. Soy una persona muy relajada, que le gusta estar con su familia pasando el tiempo".

El de Red Bull también habló sobre el pasado GP de México, donde arrasó y no dio opciones al británico de Mercedes: "La clasificación en México no salió como esperaba, pero los neumáticos pudieron entrar en su ventana de funcionamiento en la carrera, con lo que todo parecía ir bien de nuevo".

Su victoria y el consecuente doblete de los austriacos en el podio con Sergio Pérez en el tercer lugar, hizo que muchos se alegraran, algo que se hizo visible en las celebraciones en el Foro Sol, con el padre de Checo, Antonio, como máximo exponente de la alegría, sin embargo, Verstappen es consciente de lo que se juega.

"No me dio tiempo a celebrar la victoria de México porque estaba volando hacia Brasil. Aún quedan cuatro carreras en las que hay que rendir, pero estoy muy contento con el resultado. Ahora solo tengo en mi mente la carrera que hay por delante".

"Debemos de hacerlo lo mejor posible e ir a ganar la carrera en Brasil. Es mi objetivo fin de semana tras fin de semana, y no va a cambiar", comentó el neerlandés.

Verstappen prosiguió con su cauto discurso sobre sus máximos rivales en las citas restantes: “Mercedes estará más cerca. La altitud de México era mayor que aquí, así que creo que estará más parejo todo”.

"Nos ha ido bien aquí en Brasil en el pasado, así que esperamos hacerlo otra vez. Las cosas han cambiado desde 2019, pero creo que hemos hecho un buen trabajo", finalizó el de Red Bull.

Galería: así fue la celebración de Max Verstappen y Red Bull en el GP de México 2021 de F1

