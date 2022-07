Cargar el reproductor de audio

Ha pasado un año desde que el choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton durante la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada pasada acabó en un fuerte impacto del Red Bull del piloto neerlandés contra las protecciones.

Tras la colisión, Verstappen tuvo que ser trasladado al hospital para descartar cualquier fractura significativa como consecuencia del accidente, y aunque Hamilton recibió una penalización de 10 segundos por ser el principal culpable, el británico consiguió ganar la carrera.

Este resultado originó tensiones entre ambos pilotos, hasta el punto en que el de Red Bull y su padre criticaron las celebraciones de Hamilton mientras estaba en el hospital, confirmando que merecía una sanción mayor.

En esa línea, una serie de comentarios de las figuras principales del equipo austriaco, Christian Horner y Helmut Marko contra Hamilton llevaron a Mercedes a responder y decir que los ataques se habían vuelto demasiado personales.

Un año después del incidente, Verstappen se encuentra liderando el campeonato de pilotos de F1, pero esta vez no tiene a Hamilton como rival más cercano. Hablando con la publicación hermana de Motorsport.com, GP Racing, antes del Gran Premio de Gran Bretaña de este curso, el neerlandés dijo que se sentía "bien" volviendo a Silverstone y que no había ningún sentimiento de malestar persistente por lo que sucedió.

"Por supuesto, el accidente no fue agradable, pero me encanta esta pista", aseguró Verstappen sobre el trazado que vio nacer a la categoría. "Me encanta ir allí. Hay un muy buen ambiente con la Fórmula 1, y rodamos muy rápido. Así que no tengo ningún tipo de rencor. Puedo dejar esas cosas de lado".

"Por supuesto, no fue agradable lo que pasó. No fue un impacto bueno para mí personalmente, pero salimos de nuevo a pista e intentamos ganar, por supuesto".

Además, aseguró que no sentía ninguna preocupación por los aficionados locales que puedan abroncarle: "Lo bueno es que, una vez que nos montamos en el monoplaza con el casco puesto, no escuchas nada", concluyó.