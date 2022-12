Verstappen y las RRSS para quienes "no tienen nada más que hacer"

Cargar el reproductor de audio

Max Verstappen tuvo un difícil comienzo en la temporada 2022 de la Fórmula 1, pero demostró ser el piloto más en forma de la parrilla y, junto a Red Bull, completó un año de escándalo, repleto de récords y con el broche de su segundo título de pilotos consecutivo.

Con la campaña ya finalizada y aprovechando el parón de invierno para descansar y disfrutar de su familia, el piloto neerlandés habló un poco sobre su vida privada en una entrevista para De Limburger, un periódico holandés en el que dejó varias declaraciones interesantes.

El bicampeón del mundo más reciente de la Fórmula 1 explicó que sus padres no le dieron muchas opciones cuando era pequeño a la hora de elegir si quería ser piloto o no, y reconoció que aunque le gustaría que sus futuros hijos siguiesen sus pasos, les dará una educación diferente.

"Definitivamente quiero tener hijos algún día. Si quieren correr, me parece muy bien, pero les daré una educación diferente a la que tuvieron mi padre y mi madre (Jos Verstappen y Sophie Kumpen, ambos expilotos). Ellos hicieron todo lo posible para que yo corriese. Personalmente, dejaré la decisión en manos de mis hijos, tendrán que querer hacerlo".

"Si deciden competir, será importante que esté con ellos cuando tengan tres o cuatro años para sentar las bases. De momento no tengo hijos, así que me resulta muy fácil hablar de estas cosas. Quizá mi opinión al respecto cambie en el futuro".

En su vida privada, Max Verstappen no suele mostrarse mucho en redes sociales, al contrario que uno de sus máximos rivales, Lewis Hamilton. El piloto de Red Bull cree que eso es para gente "personas que no tienen nada más que hacer".

"No siento la necesidad de compartir o mostrar mi vida privada al mundo exterior, incluso Kelly lo hace mucho menos que antes. Cuando acaba la Fórmula 1, no me veo publicando cosas".

"Algunas personas no tienen nada más que hacer en todo el día, mientras que yo estoy ocupado con otras cosas. Por ejemplo, paso mucho tiempo al teléfono, sobre todo con mi equipo de simulación, haciendo cosas con carreras virtuales o demás", explicó.

En cuanto a su futuro en la máxima categoría del automovilismo, Verstappen repitió las palabras que en su día ya hizo, explicando que no seguirá los pasos de pilotos como Fernando Alonso, ya que no cree que sus ganas de pilotar se mantengan al mismo nivel durante tanto tiempo.

"Volar todo el tiempo es malo para mi salud, pero hasta ahora lo he disfrutado, así que estoy feliz de hacer esos sacrificios. Puede sonar ridículo porque mucha gente sueña con pilotar un F1, pero cuando estás tanto tiempo lejos de casa y de tus seres queridos, llega un momento en que definitivamente dices "basta".

"Cuando tenga unos 40 años, ésa será la razón principal por la que no seguiré compitiendo", añadió.