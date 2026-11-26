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Fórmula 1 GP de Qatar

Verstappen reclama una F1 más pura y zanja su polémica con Russell

Verstappen volvió a criticar el rumbo de la F1 y reclamó coches más ligeros, motores sencillos y menos tecnología; también acabó su polémica con Russell.

Juanjo Sáez

Editado: 26 nov 2026, 19:04

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Mason/Getty Images

Max Verstappen volvió a cuestionar el rumbo de la Fórmula 1 en la previa del Gran Premio de Qatar. El piloto neerlandés, que ya ha criticado en varias ocasiones el reglamento de 2026 y la importancia que ha adquirido la gestión de la energía, defendió una F1 con coches más ligeros, motores más sencillos y con mayor protagonista del talento.

El piloto de Red Bull considera que la F1 debería recuperar parte de las sensaciones que ofrecían los coches de generaciones anteriores. No se trata únicamente de cambiar los sistemas de adelantamiento, sino de modificar la filosofía de los coches para que el piloto vuelva a tener un mayor protagonismo al volante.

"Coches más ligeros, sin duda", respondió cuando le preguntaron qué debería perseguir la F1 para recuperar una competición más pura. Verstappen puso el foco en la evolución de la categoría durante las últimas décadas y en la posibilidad de diseñar coches que no dependan tanto de sistemas artificiales para facilitar los adelantamientos.

El neerlandés no rechaza necesariamente herramientas como el 'push-to-pass', pero sí considera que su utilización debería estar acompañada de una mecánica mucho más sencilla y de una experiencia de conducción más natural.

"Un sistema de push-to-pass me parece bien, pero necesita un motor más sencillo", dijo.

El neerlandés echa en falta una respuesta más directa del motor, menos problemas de turbo y una conducción en la que el piloto no tenga que estar pendiente de gestionar constantemente diferentes parámetros. Sin embargo, cree que la electrificación sí puede seguir teniendo cabida en la F1, pero con la condición de que no termine eclipsando las sensaciones propias de pilotar un monoplaza.

"Cada vez que hago una exhibición, por ejemplo con un RB7 o cualquier otro coche, es muy agradable conducirlo porque el acelerador responde, todo es fácil, el coche sale bien, no tiembla, no tiene lag y cosas así. Es mucho más agradable de conducir en comparación con lo que tenemos actualmente".

"Mientras podamos volver a un motor parecido a ese [RB7], sé que tiene que haber algún elemento híbrido, probablemente un turbocompresor, porque de lo contrario ni siquiera se te permitiría correr en algunos circuitos por el ruido, lo cual está bien, pero siempre que no esté anulando el elemento natural de la conducción, que es lo que pasa ahora".

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Verstappen zanja la polémica con Russell

Verstappen también fue preguntado por su enfrentamiento con George Russell y por si mantiene las declaraciones que realizó la semana pasada tras el GP de Las Vegas, así como por la posibilidad de dejar atrás la tensión personal entre ambos.

El neerlandés no quiso entrar de nuevo y dejó claro que no piensa seguir alimentando la polémica, después de que el propio Russell también haya quitado hierro al asunto.

"No tengo nada más que decir sobre eso. Ya lo he dicho todo en Las Vegas. Eso es todo".

"Por mi parte, no hay nada más. No me preocupa, estoy centrado en este fin de semana, estoy contento con lo que hicimos en Las Vegas y la vida sigue", concluyó el tetracampeón de la Fórmula 1.

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