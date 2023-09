Max Verstappen y Lewis Hamilton tienen una de las mayores rivalidades en la Fórmula 1 actual, con la tensión entre ambos alcanzando su punto máximo en la temporada 2021 cuando luchaban por el Mundial, que acabó siendo para el neerlandés.

Chocaron en Silverstone, en Interlagos, en Monza y en Yeda antes de la polémica decisión y el mal manejo del procedimiento de Safety Car por parte de la FIA en el Gran Premio de Abu Dabi que cerró aquella temporada.

A pesar de este acalorado pasado, Jacques Villeneuve, vencedor del título en 1997, cree que Verstappen quiere al británico como su compañero de equipo en Red Bull para demostrar al mundo que puede vencer al heptacampeón.

En declaraciones en exclusiva a Motorsport.com en el evento 'Player 0.0' de Heineken en Zandvoort, el canadiense se refirió al segundo asiento en el equipo de las bebidas energéticas: "No creo que [al equipo] le importe [quién es el segundo piloto]. Tienen a Max".

"Ahora mismo, Max puede ganar así. Están fácilmente delante, tienen toda la imagen que quieren, ¿por qué les debería importar? Pon a un chico joven ahí que quiera demostrar que es el nuevo líder y agita el avispero".

"Creo que Max probablemente querría a Lewis... para poder mostrar al mundo que puede vencerle. Ese sería su objetivo final. Así que probablemente es algo que él querría, pero no estoy seguro de si Red Bull querría eso. No lo sé".

Con un Verstappen que arrasó el pasado fin de semana en su gran premio de casa para anotar su novena victoria consecutiva, igualando así el récord de Sebastian Vettel, Villeneuve dijo que no tiene sentido quejarse del monopolio actual del bicampeón del mundo.

"Es mejor que el resto, eso es todo. No tiene sentido decir que es perjudicial. No es el reglamento el que le convierte en el mejor, es el mejor. La gente debería estar contenta y orgullosa de ello. Antes eran Hamilton y Mercedes, y nadie se quejaba. Entonces, ¿por qué la gente no se quejaba de Lewis, pero se queja ahora de Max? No entiendo el concepto ahí", siguió Villeneuve.

El ex piloto de Williams, BAR, Renault y Sauber, también consideró que la gente necesita mirar más allá de la racha de Verstappen para ver que en la Fórmula 1 hay cada vez menos diferencias y que el campeonato es el "mejor que ha sido nunca".

"Es Max quien está dominando, no es Red Bull", añadió el canadiense. "Nunca hemos tenido la F1 tan cerca. Si miras del primer puesto al duodécimo, a veces [hay] un segundo o dos segundos [de diferencia]. Nunca ha sido así en la historia y la gente se queja. Es lo mejor que ha habido nunca".

No parece que el deseo de Villeneuve vaya a cumplirse, puesto que se espera que Hamilton renueve su contrato con Mercedes para 2024 tras haber declarado hace tiempo su lealtad al equipo de Brackley.