Verstappen se queja del rebote en su F1 tras los cambios de Red Bull

El vigente campeón del mundo dijo que un cambio en la puesta a punto hizo que su coche rebotara y fuera la causa de su discreta clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1. El neerlandés parecía estar en la lucha con los Ferrari y McLaren todo el fin de semana, pero tuvo problemas para sacar una buena vuelta con su Red Bull cuando era el momento de la verdad.

Max Verstappen tan solo fue sexto, a más de seis décimas del registro de la pole position de Charles Leclerc, mientras que su compañero, Sergio Pérez lo superó por primera vez desde el Gran Premio de Miami 2023, hace ya 33 citas. Según indicó, su equipo falló en la puesta a punto, lo que desequilibró el monoplaza y provocó que sufriera ese efecto rebote.

"En cuanto salí en la Q1, noté que el coche daba un paso atrás", explicó. "Hicimos algunos cambios y el monoplaza se volvió impredecible y difícil, eso provocó muchos rebotes en la parte trasera al entrar y salir de una curva. En la Q2 todo iba relativamente bien, pero no tenía buenas sensaciones y no podía sacar el máximo partido, tenía demasiado sobreviraje, y eso no se quiere en un circuito urbano".

"Estoy un poco decepcionado con eso, porque siempre intentar mejorar las cosas y, por desgracia, nos hemos pasado", continuó. "En mi primera tanda en la Q3, lo perdí en la última curva, entonces todavía tienes otro intento para mejorar tu tiempo, pero no tenía sensaciones. Hemos cambiado algunas cosas, y sabemos cuál es el problema, es una lástima".

Cuando se le preguntó si su monoplaza seguía siendo un "monstruo", como en la última cita, respondió: "No, no mejoramos el coche, pero ahora, con la puesta a punto, hemos intentado averiguar algunas cosas, y por desgracia, ha ido al revés".

Las reglas del parc fermé de la Fórmula 1 significan que su equipo tiene cambios limitados antes de la carrera, lo que dejó a Max Verstappen pesimista sobre las posibilidades de romper su racha de seis grandes premios sin ganar: "La forma en que el coche está no es buena, ya veremos".

