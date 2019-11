Los daños que condicionaron a Verstappen en Estados Unidos

El holandés fue el principal rival de Mercedes en Austin, pero se quedó a un suspiro de poder pasar a Hamilton por la segunda posición en la última vuelta.

Después de la carrera, sin embargo, se descubrió que el equilibrio del coche de Verstappen se había visto afectado por daños en el fondo plano, aunque el equipo no está seguro de qué lo causó.

Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, dijo: "Tuvimos un fin de semana bastante decente, en clasificación estuvimos a milésimas de la pole, pero perdimos un gran trozo de fondo plano bastante pronto en carrera".

"Dañamos el endplate del alerón delantero con un toque en la primera curva y luego tuvimos daños en el fondo plano que no sé si fueron resultado de eso o de irse largo en la primera curva. Pero desde la vuelta 5 vimos caer la carga aerodinámica y un gran agujero en el fondo plano".

Verstappen aseguró que los daños causaron que su coche se comportase de una manera "rara" que nunca antes había experimentado.

"Estuve sufriendo con un extraño sobreviraje. Inicialmente, me dijeron que era el alerón delantero, que tenía algo de daños, pero después de la carrera vi el coche y faltaba un gran trozo del suelo delante de la rueda trasera. Eso me costó mucho tiempo".

"No sé cuándo pasó, pero muy pronto durante la carrera tuve este comportamiento extraño del coche, el cual no había sentido antes. Fue mala suerte, porque creo que podríamos haber acabado mejor de no ser por esto".

Horner dijo que la mayor consecuencia de los daños en el suelo no fue perder tiempo por vuelta, si no que afectaron al equilibrio del coche, lo cual condicionó la gestión de los neumáticos.

"Es complicado cuantificar el rendimiento, pero, sin duda, nos hizo degradar más porque el equilibrio cambió notablemente. Max se estuvo acercando a Lewis al final de la carrera, porque este se estaba quedando sin gomas. Pero la combinación de doblados y banderas amarillas condicionó el final".

Todos los ganadores del GP de EE UU de F1