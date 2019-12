Verstappen describe los problemas con el acelerador en Abu Dhabi

Después de su parada en boxes en la vuelta 25, Verstappen se quejó de múltiples problemas durante las vueltas posteriores, y dijo que en la salida de las curvas sufría un "efecto como de freno de mano".

Red Bull no pudo solucionar el problema desde el muro de boxes y advirtieron a Verstappen que tendría que "vivir con eso" el resto de las vueltas. Más tarde explicó que le fallaba la aceleración, un problema que ya se ha visto en otras ocasiones durante 2019.

Cuando se le pidió que explicara sus problemas, el holandés detalló: "Un fallo del par motor y el acelerador. Hubo algunos retrasos en el efecto del acelerador, lo cual no ayudó. Y no pudimos solucionarlo".

"Así que gestionamos el problema, y creo que no supuso ninguna diferencia en el resultado. Cuando pisaba el acelerador, no hacía lo que yo quería. Me costó tiempo cada vuelta, pero no me habría dado la victoria no tener ese fallo".

"La carrera estuvo bien, si acaso fue una pena la primera vuelta, pero creo que el primer stint fue bueno y pudimos ir más largo que nuestros rivales".

"Cuando pusimos los neumáticos duros el ritmo fue bueno, pude adelantar a Charles y hacer mi propia carrera. Lewis fue demasiado rápido, así que solo me centré en mi carrera y en mis tiempos".

Ante la pregunta de Motorsport.com de si el equipo sabía a qué se debió lo ocurrido en Abu Dhabi, Verstappen explicó que Red Bull no le había dicho explícitamente cuál era la causa del problema.

"La mayor parte del tiempo no ha estado tan mal. Todavía no estoy seguro de qué sucedió exactamente porque no querían decirme nada por la radio".

"Simplemente dijeron que no podían hacer nada por su parte, así que tampoco importa lo que sea. Tendremos que averiguarlo".