Verstappen ve a Piastri "demasiado bueno" como para apoyar a Norris

Max Verstappen dice que Oscar Piastri es "demasiado bueno" como para que le pidan que apoye a Lando Norris en la pelea por el título, y afirma que él nunca lo habría aceptado. A medida que ha avanzado la temporada 2024 de F1, McLaren se ha convertido en el equipo a batir, desafiando a Red Bull por el título de constructores.

Así, el equipo de Woking ha conseguido una ventaja de puntos sobre el de las bebidas energéticas, mientras que Norris también tiene la oportunidad de derrocar al neerlandés en el Mundial de Pilotos, llegando a los seis grandes premios finales con un déficit de 52 puntos.

Y aunque McLaren quiso aferrarse a su enfoque de tratar igual a sus dos pilotos, la creciente toma de conciencia de que Norris aún tenía opciones de conseguir su primer título mundial hizo que la escudería británica decidiera el mes pasado darle prioridad siempre que la situación en pista lo requiera.

Cuando se le pidió su opinión sobre las órdenes de equipo de McLaren en una entrevista con Motorsport.com, Verstappen dijo que Piastri era "demasiado bueno" para jugar un papel secundario y que no debería haberlo aceptado, aunque el tricampeón admitió que nunca ha estado en una posición similar.

"Para mí, definitivamente no es un [piloto número dos], y si yo fuera él nunca lo aceptaría", dijo Verstappen. "Para mí es fácil hablar, por supuesto, porque he estado en la Fórmula 1 durante 10 años y solamente es la segunda temporada de Oscar, por lo que siempre es más difícil. Pero es un gran piloto que no se merece renunciar a victorias y posiciones, y jugar un papel secundario porque se lo piden".

Bajo su nuevo enfoque, McLaren probablemente habría invertido las posiciones en Monza, cuando Piastri y Norris terminaron segundo y tercero respectivamente, pero el equipo siempre ha aclarado que no le pediría al australiano que renunciara a ganar carreras por esta labor. Norris también ha declarado que no quiere que le pongan el campeonato en bandeja de plata.

"Si un piloto lo está haciendo mejor que yo y está rindiendo, tengo que hacer un mejor trabajo, así que no me gustaría quitarle eso a alguien", comentó Norris. "Tampoco quiero que me regalen un campeonato. Sí, sería estupendo ganarlo, y a corto plazo te sientes increíble, pero no creo que a largo plazo te sientas orgulloso de ello. Quiero ganarlo venciendo a Max, a mis competidores, y demostrando que soy el mejor en la pista".

Verstappen elogió a McLaren por su rápido desarrollo en los últimos 18 meses, y por cómo sus pilotos han demostrado ser una pareja formidable. Cuando se le preguntó sobre si el dúo era la mejor alineación sobre los competidores de Red Bull, respondió: "Sí, porque están muy compenetrados y porque ambos son rápidos".

"McLaren ha puesto a la gente adecuada en el lugar adecuado, gente que ya estaba trabajando en el equipo. No todo el personal es nuevo, aparte de gente como Rob Marshall [ex diseñador de Red Bull]. Pero a algunos miembros del personal se les han dado nuevas funciones, y se puede ver lo rápido que eso puede tener un impacto", finalizó.