Los pilotos de Red Bull se pronuncian tras su 'truco' técnico en F1

Después de todas las conversaciones que hubo en el paddock en el Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 sobre que un equipo estaba utilizando un sistema que modificaba la altura de la quilla entre la sesión de clasificación y la carrera en condiciones de parc fermé, algo que sería ilegal, se descubrió que los protagonistas eran los de Red Bull.

En Milton Keynes admitieron que eran la escudería que estuvo usando dicho componente, aunque no de manera que violara la reglamentación, porque los mecánicos no podían acceder a ello con el monoplaza ensamblado. Es por eso por lo que se le preguntó a los pilotos del conjunto de las bebidas energéticas, quienes se sorprendieron por todas las acusaciones que se hicieron en el fin de semana en el Circuito de las Américas.

Max Verstappen indicó que el sistema no afectaba en nada del rendimiento del RB20, puesto que aseguraron que tan solo podían modificarlo una vez que desmontaban todos los componentes de su vehículo: "Algunos lo han visto, y solo se puede cambiar cuando se quitan las piezas, pero una vez que el coche está ensamblado con todo junto, no puedes tocarlo. Para nosotros no cambia nada, y nunca lo mencionamos en el briefing".

Por su parte, Sergio Pérez indicó que era responsabilidad de la federación internacional decir lo que estaba permitido y lo que no, además de que la lucha por el título se podría decidir por detalles: " Creo que es la responsabilidad de la FIA decir si es ilegal o no, son los que controlan el deporte, al final del día, es la decisión de ellos. Es parte de la batalla, cada equipo está mirando más a los demás que a la FIA. Es una lucha muy intensa".

El organismo rector indicó que no era algo ilegal como tal, puesto que no incumplían la normativa del parc fermé, aunque vigilarían la utilización para no ir más allá de la reglamentación: "En la numerosa correspondencia que mantenemos con la FIA, surgió esta parte y hemos acordado un plan para seguir adelante".

