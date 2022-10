Verstappen advierte del peligro de quitar los calentadores en la F1

Cargar el reproductor de audio

La F1 lleva un tiempo jugando con la idea de prohibir los calentadores para los neumáticos desde que introdujo las llantas de 18 pulgadas. La retirada de este elemento, originalmente prevista para 2021, tuvo que retrasarse hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento, este 2022.

El campeonato ya había decidido retirar las mantas de forma gradual y no de golpe, como se comentaba inicialmente.

Actualmente, los equipos pueden calentar sus neumáticos hasta los 70 grados centígrados, frente a los 100 del año pasado, y ese nivel máximo bajará a 50 en 2023, antes de que se prohíban de forma total en 2024.

En la FP2 del pasado Gran Premio de Estados Unidos, Pirelli llevó a cabo un test con los compuestos de la campaña 2023, y los equipos solo los calentaron hasta 50º. Según Max Verstappen, vigente campeón del mundo, "no fue agradable"

En declaraciones previas al Gran Premio de México que se disputa este fin de semana, el de Red Bull Racing se mostró en contra de la prohibición de los calentadores, y augura un gran caos en pista de llevarse a cabo.

"Sí, no fue agradable", dijo Verstappen sobre la prueba de neumáticos de Austin. "Conduje con ellos (los neumáticos) a 50 grados, y estuve a punto de hacer un trompo en el mismo pit lane", denunció".

"Es verdad que también montaba el compuesto más duro, pero creo que hay más motivos. Si vamos a tener igualmente los calentadores puestos, ¿por qué no los usamos al máximo?", se preguntó.

"O usas las mantas 'a tope' o no las uses, pero no hay un punto intermedio. Creo que vamos a tener muchos accidentes. Eso ya lo sé, comparado con lo que tenemos en este momento. Pero sí, es difícil".

"Además, la degradación de los neumáticos va a ser completamente diferente porque los neumáticos están muy fríos. En las primeras vueltas desliza mucho".

"Las presiones de los neumáticos se van a disparar, así que se van a degradar mucho más. Y en este momento es algo que me entusiasme, y muchos pilotos dicen lo mismo, así que vamos a tener que encontrar una solución a eso".

"Austin sigue siendo una pista en la que puedes calentar los neumáticos fácilmente por la alta velocidad de las curvas. Pero si vas a un circuito urbano como Mónaco, va a costar más".

"Creo que tardaremos al menos media carrera en conseguir meter los neumáticos en temperatura".

En la FP2 de México se volverá a repetir la operación de Austin, y Pirelli pondrá en pista los compuestos de 2023. Verstappen prevé "un bonito espectáculo de derrapes".

Por el otro lado, el neerlandés también valoró que prohibiendo los calentadores se conseguiría que las estrategias de overcut tengan más potencial, como ya sucede en los GT.

"Tienes mucha menos potencia [en un GT]", añadió el piloto de Red Bull. "Creo que estos coches [de F1] también son muy pesados. Quiero decir, lo he probado y es realmente casi imposible de conducir".

"Conduzco un GT3 sin calentadores, pero estos coches son mucho menos rebeldes y es mucho más fácil de manejar que este tipo de coches [de F1], porque si te pasas un poco de potencia puedes tener un accidente muy, muy fuerte".

