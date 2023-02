¿Estará Max Verstappen en la temporada 5 de Drive to Survive?

Cargar el reproductor de audio

Drive to Survive fue uno de los elementos clave para que la Fórmula 1 creciera exponencialmente de manera global, especialmente en Estados Unidos, donde ahora cuenta con una mayor base de aficionados. Sin embargo, su dramático estilo, algunas mistificaciones de los argumentos y la forma en la que se exageran las rivalidades, llevaron a algunos pilotos a criticar la serie, entre ellos, el campeón del mundo, Max Verstappen.

Tras una primera temporada en la que los productores habían retratado de forma engañosa su relación con Daniel Ricciardo, el neerlandés no dudó en expresar su decepción por cómo lo habían hecho, señalando cómo se había optado por el mismo enfoque con Lando Norris poco después. Eso, en un principio, le había convencido para renunciar a participar en las grabaciones, incluso con declaraciones muy duras.

Ese problema lo trató de resolver el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, que en los últimos meses estuvo hablando con los pilotos y equipos para encontrar un acuerdo que contentase a ambas partes.

Tras una reunión para aclarar las cosas, parece que el italiano puede recoger los frutos, porque el de Red Bull formará parte del elenco de la quinta entrega de Drive to Survive, que estará disponible en Netflix a partir del 24 de febrero de este año. La esperanza es que, después de conversar con los implicados en la realización de la serie, la narración se ajuste más a la realidad, algo que Max Verstappen citó como aspecto esencial para su participación.

"En primer lugar, siempre quise formar parte de ella [de la serie], pero he dicho que tiene que ser realista", comentó. "Debe dar una imagen de cómo soy, por eso teníamos que hablarlo antes, y entendieron mi punto de vista, aunque también sé que cuando se crea un espectáculo, cualquier cosa debe tener drama, tiene que ser emocionante".

"No obstante, soy de los que piensan que es muy importante que te representen bien, y que no empiecen a cambiar los comentarios sobre las distintas grabaciones cuando no era así. De lo contrario, por supuesto, no querría participar", indicó el holandés de Red Bull.

"Lo entendieron, así que veremos cuando salga, qué opinan, pero soy muy optimista porque sé que también es muy importante para la Fórmula 1", concluyó el vigente campeón del mundo, que comenzará con la defensa de su corona a partir del 5 de marzo con el Gran Premio de Bahrein.

