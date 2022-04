Verstappen sigue "sin ser fan" de las carreras al sprint en 2022

Cargar el reproductor de audio

El vigente campeón del mundo se recuperó de una mala salida en la carrera al sprint del pasado sábado en Imola y logró adelantar en los giros finales a Charles Leclerc para sumar 8 puntos más a su casillero, además de asegurarse la primera posición para la cita principal del domingo.

Sin embargo, a pesar de lo emocionante que fue su adelantamiento y del botín extra que consiguió, Max Verstappen dijo que su visión sobre los fines de semana al sprint no ha cambiado.

En el pasado, el neerlandés explicó que no le gustaba tener una sola sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación, y la imposición del parc fermé, que impide cambiar la configuración del monoplaza una vez que sale a pista cuando se decide la parrilla.

Cuando se le preguntó después de su victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de Emilia Romagna, el de Red Bull explicó que no eso había cambiado su opinión: "No, para mí no lo ha hecho, sigo sin ser un fan de las carreras así porque al final no cambian nada".

"No importa si tienes una buena pelea durante la carrera al sprint o en la principal, simplemente me gusta mucho más cómo se desarrolla todo el fin de semana con una programación normal", continuó.

Aunque no es demasiado entusiasta con el formato al sprint, Verstappen consideró que han logrado avanzar respecto a Ferrari en cuanto a la degradación, ya que el cambio respecto a Australia, donde Red Bull fue más débil, se debió a un mejor equilibrio del RB18.

"Tuvimos un balance muy malo en la clasificación y en la carrera de Melbourne", comentó. "Eso nos perjudicó mucho en cuanto a la degradación de los neumáticos en la parte delantera izquierda".

"Imola f emuy diferente. En Australia, Ferrari iba muy bien, pero si entiendes todo, no tienes problemas, es un acierto o un error ver cómo funcionan las gomas, pero lo que aprendimos en los segundos libres funcionó en la carrera", comentó el campeón del mundo.

Verstappen reconoció que algunas medidas de ahorro en el peso por parte de Red Bull le ayudaron, aunque no pudo especificar en qué medida le benefició: "Me resulta difícil decirlo, porque [el viernes] fue un día un poco alterado, así que es complejo comparar".

"La sensación es que es un poco mejor, y el coche es más ligero. Tengo mejores sensaciones ahora, pero los monoplaza son todavía muy nuevos y sensibles con estos neumáticos", sentenció.