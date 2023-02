Verstappen, nuevo embajador de la cerveza 0.0 de la F1 en 2023

Cargar el reproductor de audio

Ser campeón del mundo tiene sus ventajas, y más allá de poder lucir el número uno en el morro del monoplaza y de tener que defender el título, da la posibilidad de ser un reclamo de atención para las marcas. Es lo que vive día a día Max Verstappen, quien recibe miles de solicitudes por parte de las compañías para alcanzar algún acuerdo que una la imagen del neerlandés a sus productos.

A partir de la nueva temporada 2023, el de Red Bull tendrá a un socio que ya estaba en el Gran Circo y que tenía mucho protagonismo, Heineken, que en su versión 0.0 [sin alcohol] se anuncia en gran parte de las carreras mundialistas. Ahora, la empresa cervecera contará con el bicampeón como nuevo embajador, además de que se convierten en patrocinadores de la escudería de Milton Keynes.

El objetivo de la unión es involucrar a la próxima generación de aficionados a través de una serie de actividades creativas y significativas el consumo responsable, y la primera campaña será 'Player 0.0', una experiencia de carreras virtuales que da la opción de poder competir contra algunos de los mejores pilotos del mundo.

"Siendo de los Países Bajos, asociarse con una marca holandesa tan icónica como Heineken es algo realmente especial", dijo Verstappen. "La gente que me conoce sabe que soy muy decidido y, como piloto, no quiero dejar ningún margen de error, por eso me emociona formar parte de la campaña 'Cuando conduzcas, no bebas nunca', para ayudar a concienciar sobre el consumo responsable".

"Y como yo mismo soy un gran jugador y un apasionado del simracing, estoy encantado de participar en la nueva iniciativa de juego que se está desarrollando, llamada 'Player 0.0'", aseguró el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, que ve cómo la compañía también se asocia con Red Bull para ser patrocinador del equipo a partir de 2023.

El máximo responsable de la escudería, Christian Horner, se mostró muy contento con la unión del también socio global de la Fórmula 1: "Cualquier gran equipo necesita una serie de grandes apoyos que le ayuden en su viaje, y estamos increíblemente emocionados de añadir a Heineken como uno de nuestros socios globales con su marca sin alcohol Heineken 0.0 para ayudar a llevarnos al siguiente nivel"

"Heineken® 0.0 se ha convertido en una gran parte de la familia de la Fórmula 1 en todo el mundo, proporcionando emocionantes y atractivas oportunidades de entretenimiento para nuestra base global de seguidores, tanto en la pista como en casa", continuó el británico. "Estamos impacientes por volver a trabajar con ellos y ver las oportunidades que podemos ofrecer a nuestros aficionados esta temporada".

El director global de la marca, Bram Westenbrink, dijo: "Estamos increíblemente emocionados de asociarnos, no solo con el actual campeón del mundo, sino también con el equipo que le respalda. Max [Verstappen] es un icono holandés y mundial, es el embajador perfecto para Heineken 0.0. Su pasión tanto dentro como fuera de la pista, en la comunidad de simracing, expandirá nuestro mensaje al mundo de los videojuegos con 'Player 0.0', y ayudará en nuestro esfuerzo por fomentar el consumo responsable".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!