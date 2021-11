Verstappen no espera sanción y asegura que lo volvería a repetir

Llegados al Gran Premio de Qatar, la polémica defensa de Verstappen sobre Hamilton en la curva 4 del circuito de Interlagos sigue dando de qué hablar. Algo lógico, ya que Mercedes pidió recientemente una nueva revisión a la FIA con la que esperan sacar una penalización para el neerlandés de cara a la carrera del próximo domingo.

La batalla por el título está más apretada que nunca a falta de solo tres citas para llegar al final de la presente temporada, y con una diferencia de 14 puntos entre Verstappen y Hamilton, cada jugada y cada movimiento de Mercedes o Red Bull podría terminar siendo clave.

Por esa razón, cada acción que estamos viendo últimamente entre ambos pilotos acaba cogiendo una repercusión mucho mayor de lo habitual, llegando a cruzar en algunos momentos los límites entre el equipo de las bebidas energéticas y la escudería de la estrella plateada.

Hablando sobre un incidente que todavía está vivo tras la última protesta de Mercedes, Verstappen reconoció que ni tan siquiera ha necesitado ver las repeticiones para darse cuenta de que fue una acción dentro de la legalidad.

"No, no necesité ver las imágenes porque yo estaba pilotando el coche. ¡Así que sé exactamente lo que pasó! Y sí, como dije la última vez, creo que fue una gran batalla y me divertí mucho. Ellos ganaron la carrera, fue justo, eran más rápidos que nosotros. Fue una buena batalla".

Con una tensión que va creciendo cada carrera un poco más, el #33 asegura no estar preocupado por el hecho de que Mercedes y Red Bull sigan cruzando los límites en su disputa fuera de la pista, por su parte, prefiere mantenerse alejado de todo eso.

"Para ser sincero, ya sabes, no lo pienso demasiado, porque tampoco está en mis manos este tipo de cosas. Así que soy el piloto y solo necesito concentrarme en lo que está sucediendo en la pista".

Regresando a la polémica acción de la curva 4, Verstappen aseguró que si volviese a encontrarse en esa situación, no dudaría en volver a frenar tarde e intentar defender su posición ante Hamilton.

"Sí. Ya sabéis como piloto, creo que sabemos exactamente lo que podemos o no podemos hacer con nuestro monoplaza. Ambos estábamos luchando duro, frenando tarde en la curva, mis neumáticos estaban bastante desgastados".

"Y si lo hubiera hecho de manera diferente, girado más bruscamente a la izquierda, simplemente me habría salido de la pista. Por eso somos nosotros los pilotos. Intentamos controlar el coche", añadió.

Para finalizar sus declaraciones en la previa de Qatar y haciendo referencia a la revisión que la FIA llevará a cabo del incidente del Gran Premio de Brasil a petición de Mercedes, Verstappen admitió que no le sorprenden las quejas y se mostró bastante seguro de que no debería ser penalizado.

"No, no me sorprende mucho eso. Pero así es como funciona esto".

"No espero que eso suceda (sanción), porque pienso que fue una carrera justa y dura entre los dos chicos que están luchando por el título, por lo que obviamente un adelantamiento no iba a ser fácil".