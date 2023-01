Verstappen no quiere a Ricciardo en el simulador de Red Bull F1

Cargar el reproductor de audio

La organización del equipo Red Bull ha mantenido una misma estructura en los últimos tiempos, con Christian Horner al mando de las operaciones, Helmut Marko como cerebro para seguir a la estrellas del futuro y a Max Verstappen como principal espada, ayudado por un escudero que en este caso sería Sergio Pérez. Sin embargo, hubo momentos en los que esa hegemonía en Milton Keynes no estaba tan definida, en concreto cuando Daniel Ricciardo peleaba con el neerlandés antes de su marcha a Renault en 2019.

El australiano, después de una aventura por Enstone y McLaren, ha regresado con los austriacos, pero no en el papel de titular, sino como reserva del bicampeón del mundo y del mexicano, con lo que se encargará de los trabajos más pesados en la fábrica, como pueden ser las simulaciones. El de Perth servirá de apoyo en los fines de semana con estrategias a tiempo real y en el ajuste de la configuración del RB19, aunque eso es algo que no desea mucho el holandés.

En declaraciones a Speedweek.com, Max Verstappen aseguró que prefería ser él quien probara en la sede de Red Bull el comportamiento virtual del coche de la temporada 2023, dejando a un lado al que fue su compañero en el pasado: "Creo que nuestro simulador es uno de los mejores. Alimentamos los datos del monoplaza que habíamos recogido en la pista, aunque la relación entre la simulación y la realidad no es perfecta".

"Las jornadas son muy largas, pero estoy convencido de que ese trabajo merece la pena", continuó el neerlandés. "Tampoco quiero que un piloto de pruebas se encargue de la simulación, como en otras escuderías, quiero hacerlo yo mismo porque cada uno tiene su estilo de conducción".

Tales declaraciones se podrían convertir en un pequeño dardo envenenado para que la dirección del conjunto de las bebidas energéticas no ponga a Daniel Ricciardo a tomar grandes decisiones en el trabajo del simulador, o simplemente es que Max Verstappen desea alargar sus intensas jornadas de trabajo con el RB19.

La referencia al australiano se deberían a los planes que los altos cargos de Red Bull tienen, como se indicó en su anuncio como reserva de los de Milton Keynes: "Tener con nosotros un piloto del perfil de Daniel [Ricciardo] y con su historia con el equipo será una ventaja. Le permitirá mantenerse en contacto con la Fórmula 1, y obviamente también le utilizaremos en el simulador".

No sería de extrañar que el holandés quisiera pasar más horas al volante delante de una pantalla, como ya hace con las varias carreras online en las que compite desde su casa en Mónaco: "Eso me ayuda a mantenerse en forma, no puedes hacer más en ese momento [en el invierno] si tienes que estar en casa, además, disfruto mucho con las carreras de simracing".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!